سعر الريال السعودي في مصر اليوم الجمعة 20 أغسطس 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استقر متوسط سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم الجمعة، 20 أغسطس 2021، في تعاملات شركات الصرافة.

والجمعة، والسبت عطلة رسمية للبنوك المصرية.

وظل متوسط سعر الريال لدى البنك المركزي المصري، ثابتا عند نحو 4.17 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.

ووفق مسح أجرته ”الخليج 365” على الأسعار في 23 بنكا، سجل متوسط سعر العملة السعودية، نحو 4.13 جنيه للشراء، و 4.20 جنيه للبيع.

أعلى سعر للريال السعودي

وسجل الريال السعودي أعلى سعر للشراء عند نحو 4.17 جنيه في 4 بنوك، هى بلوم مصر، والمشرق، والمصرف العربي الدولي، وعودة.

فيما جاء أعلى سعر لبيع الريال، عند نحو 4.23 جنيه في بنك البركة.

وسجل سعر الريال السعودي، مقابل الجنيه المصري، في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

قانون الصكوك السيادية

أقرت مصر قانون الصكوك السيادية، الذي يستهدف جذب مستثمرين جدد، لتمويل الموازنة العامة، والمشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية.

وصدّق الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، على قانون الصكوك السيادية، وذلك بعد موافقة مجلس النواب.

وبحسب الجريدة الرسمية، تنص المادة الأولى، من القانون، على أنه يتم العمل بأحكام القانون في شأن الصكوك السيادية، ولا تسري عليها أحكام أي قانون آخر يتعارض مع أحكامه، حسب وسائل الإعلام المحلية.

والصكوك السيادية ليست "قروضا أو سندات أو أذون خزانة"، ولكنها مقابل حق الانتفاع لأموال الدولة المملوكة لها ملكية خاصة، وليست ملكية عامة.

أسعار الدولار واليورو والإسترليني

واستقر متوسط سعر الدولار لدى البنك المركزي المصري، عند نحو 15.65 جنيه للشراء، و 15.74 جنيه للبيع.

بينما تراجع متوسط سعر اليورو لدى البنك المركزي المصري إلى نحو 18.30 جنيه للشراء، و18.42 جنيه للبيع، مقابل نحو 18.34 جنيه للشراء، و18.46 جنيه للبيع.

كما انخفض متوسط سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري، إلى نحو 21.40 جنيه للشراء، و21.54 جنيه للبيع، مقابل نحو 21.53 جنيه للشراء، و21.67 جنيه للبيع.

أسعار الدرهم والدينار

واستقر متوسط سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر المركزي، عند نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

بينما تراجع متوسط سعر الدينار الكويتي في المركزي المصري، إلى نحو 51.92 جنيه للشراء، و 52.35 جنيه للبيع، مقابل نحو 51.93 جنيه للشراء، و 52.39 جنيه للبيع.