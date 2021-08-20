3 اشتراطات لتعديل أو استرداد تذكرة قطار الحرمين

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – أوضح الموقع الإلكتروني الرسمي لقطار الحرمين أنه يمكن للركاب تعديل التذكرة أو استرداد قيمتها من خلال أيقونة إدارة التذاكر وفقًا لبعض المتطلبات والاشتراطات الأساسية.

وبيّن قطار الحرمين أن المتطلبات والاشتراطات الأساسية التي يجب توافرها لتعديل التذكرة أو استرداد قيمتها تتمثل فيما يلي:

يحسم 10% من قيمة التذكرة إذا كان الطلب قبل مغادرة الرحلة بأكثر من (24) ساعة.

يحسم 20% من قيمة التذكرة إذا كان الطلب قبل مغادرة الرحلة بـ(24) ساعة إلى (5) دقائق من مغادرة الرحلة.

لا يمكن تعديل أو استرداد قيمة التذاكر إذا كان الطلب قبل (5) دقائق من مغادرة الرحلة.

وأوضح القطار أن من يريد حجز تذكرة عليه أن يقوم بملء بيانات الحجز (تحديد موعد الرحلة وتحديد التاريخ كما يتم تحديد محطتي المغادرة والوصول، ودرجة السفر وخلافه)، مشيرًا إلى أنه يمكن دفع أسعار التذاكر من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بقطار الحرمين (www.hhr.sa) أو بالاتصال الهاتفي على الرقم الموحد 920004433 وأيضاّ من خلال شباك التذاكر بالمحطات.