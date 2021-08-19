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عرض كيا K5 2021 بدون مرابحة أو دفعة أولى أو رسوم إدارية!

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alamir salah eldin 0 تبليغ

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة كيا الجبر على سيارات كيا، ولاتفوتك عروض الصيف المميزة على سيارات كيا 2021.. بدون دفعة أولى وبدون رسوم إدارية.

السيارة المشمولة في العرض:

  • كيا K5 موديل 2021 : القسط الشهري يبدأ من 1,075 ريال

مميزات العرض:

  • 0% مرابحة
  • 0% رسوم ادارية
  • 0% دفعة أولى
  • تمويل ميسر لمدة 5 سنوات مع امكانية تمويل الدفعة الاخرية حسب السياسة الائتمانية للبنك
  • الدفعة الأخيرة تصل حتى 40 %

العرض متوفر لدى مصرف الراجحي، البنك الاهلى، بنك الرياض.

صورة السيارة:

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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