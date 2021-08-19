موجز ”الخليج 365” للسيارات.. لعنة تسلا ونسخة فيراري "الفريدة"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز أحداث قطاع السيارات خلال الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة إلى القارئ تغطي تطورات القطاع المهمة.

كشفت فيراري صورة ترويجية لطراز رياضي جديد تستعد لطرحه قريبا، ذي طابع one-off، بمعنى أنه ستتوفر منه نسخة وحيدة في العالم.

ونقل موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات الصورة الترويجية للطراز الجديد، الذي اكتفت فيراري بالكشف من خلالها عن شعار الطراز.

واجهت شركة جنرال موتورز أزمة بسبب تعرض بطاريات عدد من سيارات شيفروليه "بولت" للاحتراق، حتى دفعتها لاستدعاء النسخ المعيبة ثلاث مرات.

ووفق موقع "إنسايد إي في"، عاشت جنرال موتورز المالكة لماركة شيفروليه من هذه الأزمة منذ نوفمبر 2020، حيث استدعت ما يصل لـ 70 ألف سيارة "بولت" كهربائية بسبب هذا العيب الجسيم على ثلاث مراحل.

تستعد ماركة بي إم دبليو لإحداث ضجة ضمن فعاليات معرض ألمانيا الدولي للسيارات الذي يقام الشهر المقبل في مدينة ميونخ.

وذلك باستعراض حداثة تطويرها للطاقة الهيدروجينية للسيارات المدنية، التي تتجسد في طرازها الجديد ix5 لعام 2022.

ونقل موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات اللقطات الرسمية التي أعلنت عنها الماركة البافارية للطراز تمهيدا لطرحه، ضمن فعاليات المعرض الذي يقام في سبتمبر المقبل.

أزاحت مرسيدس الستار عن النسخة الواجون المخصصة للطرق الوعرة من طرازها "سي كلاس" باسم C-Class All-Terrain لعام 2022.

ونقل موقع "موتور وان" المتخصص بأخبار السيارات اللقطات الرسمية للموديل الجديد الذي يطرح بتصميم خارجي "واجون"، ويتمتع بإطارات all-terrain مهيأة لكافة التضاريس.

إرث كبير تمتلكه موديلات Z الرياضية عبر تاريخها طرحها من ماركة نيسان، يستكمل بظهور الوافد الجديد لهذه الأسرة، موديل Z 2023.

ونقل موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات لقطات رسمية للموديل، الذي يأتي بعد مرور أكثر من عقد على طرح أول موديل يتبع فئة Z من نيسان هو موديل 37OZ.

خدعت شركة تسلا للسيارات الكهربائية المستهلكين وأوهمتهم بأن ثمة سائق آلي في سياراتها على غير الحقيقة، كما يرى عضوان بالكونجرس.

ودعا العضوان بمجلس الشيوخ الأمريكي المجلس ريتشارد بلومنثال وإيد ماركي، هيئة التجارة الاتحادية الأمريكية إلى بدء تحقيق في الأمر.