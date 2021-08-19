عودة السفينة "إيفر جيفن" إلى قناة السويس.. 45 يوما مرت على مغادرتها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعود سفينة الحاويات البنمية العملاقة "إيفر جيفن"، للعبور مجددا لقناة السويس، الجمعة، ، في رحلة جديدة لها، بعد 45 يومًا من مغادرتها فقط.

وتقوم "إيفر جيفن"، برحلة جديدة لها من ميناء روتردام الهولندي إلى شرق آسيا.

وغادرت سفينة الحاويات البنمية العملاقة "إيفر جيفن"، قناة السويس، منذ 45 يوما، بعد انتهاء أزمة احتجازها لمدة 3 أشهر.

وبحلول مساء الجمعة، ستعبر السفينة ضمن قافلة الشمال القادمة من البحر المتوسط في بورسعيد، للمرور بالإسماعيلية والسويس حتى البحر الأحمر، في رحلة العودة، وفقًا للموقع الإخباري الأمريكي"theloadstar".

وأشار الموقع إلى أن السفينة تقع حاليًا على بعد حوالي 350 كيلومترًا شمال غرب بورسعيد عند المدخل الشمالي للقناة، موضحا أنه ستصل غدًا في وقت مبكر من مساء إلى مدخل الممر المائي.

ونفى الموقع الأمريكي، أن السفينة كان من المقرر لها إجراء إصلاحات في مدينة "دينكيرك"، بفرنسا، أو في مالطا، مؤكدا أنها معلومات ليس لها أساس من الصحة، وأن السفينة تتجه إلى قناة السويس حاليًا.

وبعد نجاح هيئة قناة السويس في تحرير السفينة، جرى احتجازها في المياه المصرية حتى غادرت في 7 يوليو/تموز الماضي، بعد قبول شركة "شوي كيسين"، المالكة للسفينة بدفع نحو 540 مليون جنيه كتعويض لهيئة القناة.

وبعد 23 يومًا من مغادرة قناة السويس، بدأت في تفريغ حمولتها في ميناء روتردام في هولندا، ثم وصلت في 4 أغسطس/آب الجاري، إلى ميناء فيلكسستو في سوفولك لترسو في بريطانيا.

وتعد "إيفرجيفن"، من أكبر الناقلات حول العالم، والتي ظلت عالقة لمدة 6 أيام في قناة السويس خلال مارس/آذار الماضي، وتعرقلت الملاحة عبر الممر الملاحي الحيوي للتجارة العالمية، ليتعطل بذلك نحو 15% من حركة التجارة العالمية.

وطول السفينة يبلغ 400 متر، وعرضها 59 مترا، فيما تبلغ حمولتها الإجمالية 224 ألف طن.