كيا كرنفال 2022 تحصل على جائزة أفضل اختيار للسلامة

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – خضعت كيا كرنفال 2022 الميني فان الجديدة كلياً لاختبارات التصادم من IIHS، ليمنحها معهد السلامة جائزة Top Safety Pick “أفضل اختيار للسلامة”.

يُذكر أن الميني فان تم إعادة تصميمها لموديل 2022، وحصلت على تصنيف “جيد” في اختبارات التصادم الستة، كما حصل نظام كبح الطوارئ الأوتوماتيكي على تصنيف “ممتاز” في تجنب الاصطدامات مع السيارات الأخرى والمشاة، حيث يتحنب النظام الاصطدام على سرعات تصل إلى 40 كم/س.

تأتي كرنفال الجديدة كلياً على مجموعة كبيرة من أنظمة السلامة القياسية، بما في ذلك نظام الفرامل الأوتوماتيكي منخفض السرعة، وشاشات النقاط العمياء، ومنبه انتباه السائق، وأجهزة استشعار لركن السيارة، في حين لم تتمكن السيارة من الحصول على جائزة Top Safety Pick + بسبب الأداء الضعيف لمصابيحها الأمامية القياسية.

وجد المعهد أن مصابيح ليد العاكسة والتي تتوفر قياسياً في الإصدارات الأقل لا توفر رؤية كافية في المنحنيات، في حين حصلت المصابيح في إصدار SX برستيج الأعلى على تصنيف “جيد”، ويُذكر أن المعهد سلط الضوء على أهمية اختبارات المصابيح الأمامية، وذلك لأن أكثر من نصف الحوادث المميتة تحدث في الليل.

وفي الختام، يُذكر أن السيارات المجهزة بتلك المصابيح والتي تم تصنيعها بعد مارس 2021 هي المؤهلة للحصول على الجائزة الأعلى، كما تم تجهيز السيارات التي تم بناؤها سابقاً بمقاعد أمامية مختلفة لم تخضع لتقييم مسند الرأس من المعهد.