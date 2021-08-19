جي ام سي يوكون 2021 بدون دفعة أولى وبدون رسوم إدارية “عروض الصيف”

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة التوكيلات العالمية للسيارات، ولا تفوتك عروض الصيف التمويلية على سيارات جي ام سي موديلات 2021.. مع %0 دفعة أولى ، 0% مصاريف ادارية. وسهولة الاجراءات.

*ملحوظة: للاستفادة من العرض قم بملء النموذج أدناه.

السيارة المشمولة في العرض:

جي ام سي يوكون 2021 2 WD SLE:

القسط الشهري 3,509 ريال ( شامل قيمة الضريبة المضافة %15 )

مميزات العرض:

0% دفعة أولى

0% مصاريف إدارية

40% دفعة أخيرة

مدة التمويل 60 شهراً

الشروط والأحكام:

العروض التمويلية عن طريق مصرف الراجحي .

يسري هذا العرض حتى 31 أغسطس 2021 .

العرض متوفر حتى نفاذ الكمية .

عرض التمويل يخضع لشروط وأحكام مصرف الراجحي .

معدل النسبة السنوي %9.26 (APR) .

صور السيارات في الإعلان هي للعرض فقط وقد تختلف عن الحقيقة .

تطبق الشروط والأحكام .

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صورة السيارة: