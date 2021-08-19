جي ام سي يوكون 2021 بدون دفعة أولى وبدون رسوم إدارية “عروض الصيف”

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ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة التوكيلات العالمية للسيارات، ولا تفوتك عروض الصيف التمويلية على سيارات جي ام سي موديلات 2021.. مع %0 دفعة أولى ، 0% مصاريف ادارية. وسهولة الاجراءات.
*ملحوظة: للاستفادة من العرض قم بملء النموذج أدناه.
السيارة المشمولة في العرض:
جي ام سي يوكون 2021 2 WD SLE:
- القسط الشهري 3,509 ريال ( شامل قيمة الضريبة المضافة %15 )
مميزات العرض:
- 0% دفعة أولى
- 0% مصاريف إدارية
- 40% دفعة أخيرة
- مدة التمويل 60 شهراً
الشروط والأحكام:
- العروض التمويلية عن طريق مصرف الراجحي .
- يسري هذا العرض حتى 31 أغسطس 2021 .
- العرض متوفر حتى نفاذ الكمية .
- عرض التمويل يخضع لشروط وأحكام مصرف الراجحي .
- معدل النسبة السنوي %9.26 (APR) .
- صور السيارات في الإعلان هي للعرض فقط وقد تختلف عن الحقيقة .
- تطبق الشروط والأحكام .
لطلب العرض: اضغط هنا
صورة السيارة: