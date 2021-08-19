يلو راعياً رسمياً للاتحاد في نهائي العرب

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – امتداداً للشراكة التي تربط نادي الاتحاد وشركة الوفاق لتأجير السيارات “يلو”؛ يعلن المركز الإعلامي بالنادي بأن “يلو” الراعي الرسمي للفريق الأول لكرة القدم في نهائي بطولة كأس الملك محمد السادس للأندية الأبطال، الذي سيجمع الفريق الكروي الأول بفريق الرجاء المغربي السبت المقبل.

وبهذه المناسبة أشاد رئيس مجلس الإدارة الأستاذ أنمار بن عبدالله الحائلي بالشراكة بين نادي الاتحاد و”يلو” والتي تدخل عامها الثالث هذا الموسم، مؤكداً بأنها تعكس التكامل الإيجابي بين القطاعين الرياضي والتجاري بما يخدم رياضة وشباب الوطن، ممتدحاً “يلو” التي تعد من أميز وأبرز العلامات التجارية المزودة لخدمة تأجير السيارات في المملكة، وتطلع إلى أن يكون تحقيق كأس البطولة العربية أحد ثمار هذه الشراكة المتميزة.

من جانبه، أكد نائب رئيس شركة الوفاق لتأجير السيارات “يلو” الأستاذ بشير القحطاني بأن رعاية “يلو” لنادي الاتحاد في هذا الحدث الهام الذي لا يمثل فيه الاتحاد نفسه فقط بل الرياضة السعودية بشكل عام يأتي تجسيداً للعديد من المبادرات والرعايات التي تقوم بها “يلو” لخدمة المجتمع وتحديداً القطاع الرياضي الذي يهتم بشأنه شريحة واسعة من مجتمعنا ولفوائده العديدة، متمنياً التوفيق لنادي الاتحاد في العودة للوطن بكأس البطولة كما عودنا العميد دائماً.

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