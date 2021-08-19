’شفروليه بولت EUV‘ الجديدة كلّياً تظهر للمرّة الأولى أمام الجمهور بالتعاون مع EV Lab

ابوظبي - مجدي عبدالحي - قبيل إطلاقها في وقت لاحق من هذا العام، يجري عرض ’شفروليه بولت EUV‘ في ’سيتي سنتر مردف‘ لإبراز أحدث تقنيات المركبات الكهربائية من ’شفروليه‘

الخليج ٣٦٥ نت – ظهرت ’شفروليه بولت EUV‘ الجديدة كلّياً للعام 2022 بشكلٍ علني ومفاجئ على منّصة EV Lab في ’سيتي سنتر مردف‘ بدبي، وذلك لإلهام وتثقيف الجمهور أكثر حول المركبات الكهربائية (EV). وقبل وصولها رسمياً إلى الشرق الأوسط في الفصل الثالث من 2021، ستُساعد أول مركبة رياضية متعدّدة الاستعمالات (SUV) كهربائية بالكامل من ’شفروليه‘ بجعل الموجة التالية من سبل التنقّل أكثر شيوعاً بين الجمهور، وذلك بهدف التأكّد من أنّ كل شخص قادر (ومتحمس!) على الانتقال نحو استخدام المركبات الكهربائية.

وتأخذ ’شفروليه بولت EUV‘ ما أحبّه الناس في سيارة ’شفروليه بولت EV‘ الكهربائية وتُعيد تجميعه في هيكل مركبة SUV، مما يوفّر مساحة أوسع للركّاب والبضائع في منطقة معروفة بحب المقيمين فيها للمركبات الأكبر والأكثر جرأةً والأفضل. ومن خلال توفير مدى يبلغ 547 كيلومتراً من القيادة الكهربائية التامّة1 عند الشحن الكامل، فإن ’بولت EUV‘ تتميّز بكونها تحتاج لإعادة الشحن بقدر ما تحتاج مركبة البنزين إلى إعادة التزوّد بالوقود، مما يجعلها المركبة الكهربائية المثالية لكافة أنماط الحياة.

تعليقاً على هذا، قالت دانييلا ديسوزا، مدير علامتي ’شفروليه‘ و’جي إم سي‘ في الشرق الأوسط: “إن ’شفروليه بولت EUV‘ متحمّسة جداً للوصول إلى الشرق الأوسط، لذلك ظهرت مبكراً لمنح الجمهور نظرة خاطفة على أحدث التقنيات الكهربائية بالكامل من ’شفروليه‘. وتقدّم ’بولت EUV‘ ما يريده العملاء في الشرق الأوسط، وهي تتميّز بعمر البطارية طويلة المدى والشكل الخارجي الديناميكي الرياضي لمركبات الـSUV، مما يجعلها خياراً عملاياً يومياً للسائقين في المنطقة.”

EV Lab هي أول منصّة في المنطقة تُروِّج حصرياً للمركبات الكهربائية بالكامل، وتهدف لدفع الانتقال من المركبات العاملة بوقود البنزين إلى المركبات الكهربائية. وأقامت EV Lab أنشطة تفاعلية في المراكز التجارية تضم مجموعة بارزة من المركبات الكهربائية لجعل هذه التقنية النظيفة والمبتكَرة أكثر قرباً للمجتمع. وسيجري عرض ’شفروليه بولت EUV‘ لأجل تمكين الجمهور من التعرّف شخصياً وعن قرب عليها، بينما سيقدّم ممثّلو EV Lab المعلومات المفصَّلة حول أحدث عضو ضمن عائلة المركبات الرياضية متعدّدة الاستعمالات من ’شفروليه‘.

ستتواجد ’شفروليه بولت EUV‘ على منصّة EV Lab في ’سيتي سنتر مردف‘ حتى يوم الثلاثاء الموافق في 24 أغسطس، ومن المقرَّر أن تصل إلى صالات العرض بالمنطقة في وقت لاحق من هذا العام.

عن التوكيلات العالمية للسيارات

التوكيلات العالمية للسيارات هي جزء من شركة طواد القابضة التي تعنى يمجال بيع السيارات بالتجزئة وتأجيرها، والتمويل، والعقارات، وتوليد الطاقة، ومعدات البناء الثقيلة وقطع غيار السيارات. وقد فازت التوكيلات العالمية للسيارات على مر السنين، بالعديد من جوائز الأداء من مورديها لتحقيق أهداف الأداء أو تجاوزها وتحقيق أعلى مستويات الخدمة للعملاء. تم بناء الشركة على الثقة والنزاهة والالتزام كقيم أساسية تحدد فلسفة خدمتها لعملائها.

توظف التوكيلات العالمية للسيارات أكثر من 1800 موظف محلي وأجنبي وهي إحدى أكبر تجار وموزعي السيارات في المملكة العربية السعودية بخبرة تزيد عن 70 عاماً في هذا المجال. من مقرها الرئيسي في جدة، ستغطي بإذن الله شبكة التوكيلات العالمية للسيارات بنهاية العام 2021 ما يصل إلى 28 فرعاً للمبيعات وخدمات ما بعد البيع في المدن الكبرى عبر عدة مناطق في المملكة العربية السعودية.

التوكيلات العالمية للسيارات هي الوكيل المعتمد للعديد من العلامات التجارية العالمية للسيارات المرموقة بما في ذلك شفروليه وجي إم سي ودونغفنغ والعلامات التجارية الفاخرة مثل إنفينيتي وهونشي ومازيراتي. كما أن لها توجهات نحو السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة التي تدعم رؤية السعودية 2030، والتي تهدف إلى تنويع موارد الدولة.

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