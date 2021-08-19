صندوق الاستثمارات العامة يستحوذ على حصة من باجاني

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – استحوذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي على حصة من شركة باجاني الإيطالية بعد توقيع الطرفين على اتفاقية شراكة استراتيجية جديدة.

وتندرج الاتفاقية ضمن استراتيجية النمو التي تنفذها باجاني لابتكار موديلات وتقنيات جديدة غير مسبوقة في فئة السيارات الخارقة، بالإضافة إلى استكشاف فرص نمو جديدة في الفئة الفاخرة.

وتأتي الصفقة الجديدة بعد استثمار مماثل من الصندوق السيادي السعودي في شركة مكلارين بقيمة 550 مليون جنيه إسترليني لدعم خطط الشركة الجديدة لإنعاش مبيعاتها وحضورها في الأسواق بعد ضغوط جائحة الكورونا.

وتتضمن الاتفاقية الجديدة شراء صندوق الاستثمارات السعودي لحصة أقلية في باجاني مع احتفاظ عائلة باجاني بحصتها بصفتها مساهماً رئيسياً، كما سيستمر مؤسس ورئيس الشركة هوراتشيو باجاني في منصبه الحالي للإشراف على استراتيجية العلامة.