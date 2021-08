جينيسيس GV60 الكهربائية الجديدة كلياً تكشف نفسها

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – أزاحت جينيسيس الستار عن سيارة GV60 الكهربائية الجديدة كلياً، وهي أول سيارة كهربائية مصنوعة من الصفر للعلامة وتشارك نفس منصة E-GMP المتطورة مع سيارات هيونداي أيونيك 5 وكيا EV6.

ويمكن اعتبار جينيسيس GV60 النسخة الأكثر فخامة لشقيقاتها في المجموعة، بلغة تصميم فريدة لسيارات جينيسيس، ووصفتها العلامة بـ “أكثر سيارة رياضية في التصميم لنا حتى الآن”.

وتأتي GV60 بتصميم المصابيح الأمامية الرباعية والشبك الأمامي الأنيق المعهود من سيارات جينيسيس، ولكن مع إعادة تصميمه وتصغيره بعض الشيء، كما وضعت جينيسيس كاميرات جانبية عوضاً عن المرايا التقليدية وجنوط غير تقليدية.

وتشمل المواصفات الخارجية الأخرى: جناح خلفي مثبت ومصابيح خلفية LED ولمسات فريدة في الداخلية وإضاءة محيطية مريحة وكونسول أوسط “طافئ” ولوحة عدادات رقمية كبيرة نسبياً وشاشة معلومات ترفيهية بارزة.

وستكشف جينيسيس عن المواصفات التقنية للسيارة خلال الأشهر القادمة.

Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin