سكوتر سيم Maxsym 400.. مواصفات رقمية وتقنيات كورية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أطلقت شركة "سيم" (Sym) السكوتر Maxsym 400 الجديد بملامح تصميمية مستقلة ومحرك بقوة 34 حصانا.

وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن السكوتر الجديدة يمتاز بتصميم مدمج وخطوط تصميمية رياضية على المؤخرة، ويعتمد على أضواء بتقنية LED، مع أضواء كبح متوائمة.

وتم تجهيز السكوتر بزجاج أمامي قابل للتعديل، مع قمرة قيادة رقمية تعتمد على شاشة وعدادات مستديرة لعرض السرعة وعدد اللفات.





ويولد المحرك سعة 399 سنتيمتر مكعب قوة 34 حصانا/5ر39 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى ليدفع السكوتر بسرعة قصوى تبلغ 165 كلم/س.





ومن الأنظمة، التي يعتمد عليها السكوتر، نظام التحكم في الجر TCS مع مكابح فائقة الأداء.







