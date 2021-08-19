ضيف جديد بأسرة نيسان الرياضية.. مواصفات وأسعار موديل Z 2023

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - إرث كبير تمتلكه موديلات Z الرياضية عبر تاريخها طرحها من ماركة نيسان، يستكمل بظهور الوافد الجديد لهذه الأسرة، موديل Z 2023.

ونقل موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات لقطات رسمية للموديل، الذي يأتي بعد مرور أكثر من عقد على طرح أول موديل يتبع فئة Z من نيسان هو موديل 37OZ.

واحتفلت نيسان بطرح الطراز في مدينة نيويورك، في الوقت الذي كان من المفترض ظهوره ضمن فعاليات معرض نيويورك الدولي، الذي ألغي بسبب "كورونا".













وسيتوفر الطراز للبيع في وقت لاحق من عام 2022 المقبل، بسعر يبدأ من 40 ألف دولار، حسب ما ذكرته نيسان، بتصميم مميز يشمل كشافات LED.

ويأتي الطراز بإطارات رياضية بقياس يتراوح بين 18 و 19 بوصة، وعدد متميز من الاختيارات فيما يخص الألوان، يشمل 6 ألوان مختلفة.













وعن قوة محركه، قال "موتور وان" أن موديل Z يطرح بمحرك توربيني مزودج، فئة V6 بسعة 3.0 لتر، ينتج قوة 400 حصان، بعزم دوران 350 لفة/قدم.

ويحظى الطراز بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة، خلال 4 ثوان، وناقل السرعة به يتوفر منه الخيار اليدوي بـ 6 سرعات.

المستقبل الكهربائي

يأتي طرح طراز Z، بعد إعلان نيسان عن خطتها المستقبلية للطاقة الكهربائية، فبعد أن كشفت الإدارة الأمريكية عن خطتها المستقبلية لتحفيز السيارات الكهربائية، أعلنت شركة "نيسان" اليابانية عن خطة موازية لانتهاز الفرص.

وتسعى نيسان إلى استغلال خطة الحكومة الأمريكية لتعزيز مبيعات سياراتها الكهربائية في السوق الأمريكية.

وأعلنت نيسان رسميا أنها تسعى لأن تمثل السيارات الكهربائية 40% من إجمالي مبيعاتها في الولايات المتحدة بحلول عام 2030.

والقرار هو نفسه الذي يستعد الرئيس الأمريكي جو بايدن لتعميمه على كافة الشركات المصنعة للسيارات، بأن تمثل السيارات الكهربائية 50% من إجمالي مبيعات السيارات الجديدة في أمريكا بحلول عام 2030.

ووفق موقع "موتور وان"، فإن قرار نيسان يتوافق أيضا مع خطتها المستقبلية لأن تصبح ماركة مصنعة للسيارات الكهربائية بشكل كامل بحلول عام 2050 وعلى مستوى دول العالم.