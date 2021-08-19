مرسيدس تقتحم الطرق الوعرة بـ"واجون".. مواصفات "سي كلاس" 2022

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أزاحت مرسيدس الستار عن النسخة الواجون المخصصة للطرق الوعرة من طرازها "سي كلاس" باسم C-Class All-Terrain لعام 2022.

ونقل موقع "موتور وان" المتخصص بأخبار السيارات اللقطات الرسمية للموديل الجديد الذي يطرح بتصميم خارجي "واجون"، ويتمتع بإطارات all-terrain مهيأة لكافة التضاريس.

والطراز تعزز به مرسيدس سياراتها المخصصة لاقتحام الطرق الوعرة، بتوفر نظام قيادة off-road ضمن أنظمة القيادة به.









ذلك مع تعزيز مرسيدس للمسافة بين السيارة وسطح الأرض، حتى تتمكن من اختراق الطرق غير الممهدة بسهولة.

ومن المميزات التقنية الفريدة التي يطرح بها طراز مرسيدس C-Class All-Terrain، تمتع بخاصية تنظيم سرعة للنزول على المنحدرات، Downhill Speed Regulation.









أما عن المحرك، فإن فئة M254 من الطراز تطرح بمحرك توربيني رباعي الأسطوانات بسعة 2.0 لتر، وفئة OM 654 M تعمل بمحرك تربو ديزل بسعة 2.0 لتر رباعي الأسطوانات أيضا.

وتطرح مرسيدس طرازها الجديد ضمن مشاركتها بمعرض ألمانيا الدولي IAA الذي يقام الشهر المقبل في ميونخ.

معرض ألمانيا الدولي

وبجانب مرسيدس، تستعد ماركة بي إم دبليو لإحداث ضجة ضمن فعاليات معرض ألمانيا الدولي للسيارات الذي يقام الشهر المقبل في مدينة ميونخ.

وذلك باستعراض حداثة تطويرها للطاقة الهيدروجينية للسيارات المدنية، التي ستتجسد في طرازها الجديد ix5 لعام 2022.

ونقل موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات اللقطات الرسمية التي أعلنت عنها الماركة البافارية للطراز تمهيدا لطرحه، ضمن فعاليات المعرض الذي يقام في سبتمبر المقبل.

ويعمل طراز بي إم دبليو ix5 هايدروجين، بمحرك هيدروجيني صديق للبيئة، ينتج قوة 168 حصانا، وتتوفر منه فئات قادرة على إنتاج قوة تصل لـ369 حصانا.

وعلى متنه، يحمل الطراز 13.23 رطل من وقود الهيدروجين، وذلك في خزانات مصنعة من خامة الكاربون فايبر المعزز للأمان.

وكانت تعمل بي إم دبليو على مشروع تطوير سياراتها العاملة بالهيدورجين منذ عام 2019، وخلال معرض ألمانيا المرتقب، ستكشف عن ثمار هذا المجهود عبر هذا الطراز الذي بدأت بالفعل جولات اختباره في شوارع أوروبا.