سر ارتفاع أسعار ساعات "رولكس".. واحدة تساوي سعر مرسيدس مايباخ

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ساعات رولكس هي واحدة من السلع الفارهة التي يتباهى الأثرياء باقتنائها، كدلالة على الفخامة والذوق الرفيع.

فرولكس العلامة التجارية الشهيرة التي تطرح في الأسواق 800 ألف قطعة منها كل عام، تنحصر بين فئة الأثرياء بسبب سعرها الباهظ، سواء كانت ما زالت جديدة أم مستعملة.



على سبيل المثال فإن الساعة "Rolex Oyster Perpetual Lady Date" فهي تنتمي لفئة الساعات منخفضة السعر بالشركة السويسرية، حيث تُعرض بـ3310 دولارات.





في حين أن موديل Rolex Air-King تعد ساعة متوسطة السعر وتبلغ 10060 دولارا، في حين ان طراز Jack Nicklaus Rolex Day-Date يصل سعرها إلى 1.22 مليون دولار، في حين أن سعر سيارة ذات إمكانات فائقة مثل مايباخ إس كلاس S680 الأكثر فخامة من شركة مرسيدس يكون سعرها أكثر من 200 ألف دولار فقط.





ويبقى هنا السؤال لماذا نجد ساعة ترتفع قيمتها عن سيارة فارهة، مع وجود إقبال على شرائها بين الأثرياء,

حدد موقع "إنتريستينج إنجينيرينج" 4 أسباب وراء السعر الباهظ لساعات رولكس، في مقدمتها التصميم الرائع الذي يتطلب فريق عمل على مستوى عال، ومن ثم رواتب باهظة.

كما ان عملية التصميم تطلب رصد مخصصات مالية ضخمة لمختبرات البحث والتطوير، والتي تعمل على تطوير طرق تصنيع أكثر كفاءة، والتوصل إلى تقنيات جديدة مبتكرة، إلى جانب استخدام المجاهر الإلكترونية وهي معدات حساسة للغاية مجهزة للتعامل مع الأجزاء الدقيقة بساعات رولكس.

العامل الثاني يتمثل في تفاصيل تصنيع الساعات، فمنتجات رولكس يتم تجميع أغلبها يدويا، وهو ما يتزامن بإتمام هذه العمليات داخل سويسرا التي تشتهر باتفاع تكلفة الأيدي العاملة,

وتكون عملية التصنيع أكثر تكلفة للساعات الميكانيكية مقارنة بالساعات العادية، بسبب صغر حجم معظم أجزاء الساعة، مما يزيد من احتمالية حدوث أخطاء خلال عملية التجميع والتصنيع.

ويشير التقرير إلى أن هناك سبب آخر للاسعار الباهظة لساعات رولكس، وهو استخدام مواد باهظة الثمن مثل الذهب الأبيض في تصنيع موانئ الساعة، وتزويد محرك الساعة بأحجار كريمة، وصناعة الأرقام من البلاتين، واستخدام فولاذ "904" L المقاوم للصدأ.

أما السبب الأخير فيكمن في الجودة والكفاءة العالية التي يمكن أن تضاهيها أي ساعة أخرى، ما يضمن احتفاظ الساعة بقيمتها عند إعادة البيع.