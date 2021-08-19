ماركة بي إم دبليو تستعد لإحداث ضجة ضمن فعاليات معرض ألمانيا الدولي للسيارات

محمد الفلاح - الخميس 19 أغسطس 2021

تستعد ماركة بي إم دبليو لإحداث ضجة ضمن فعاليات معرض ألمانيا الدولي للسيارات الذي يقام الشهر المقبل في مدينة ميونخ.



وذلك باستعراض حداثة تطويرها للطاقة الهيدروجينية للسيارات المدنية، التي تتجسد في طرازها الجديد ix5 لعام 2022.

ونقل موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات اللقطات الرسمية التي أعلنت عنها الماركة البافارية للطراز تمهيدا لطرحه، ضمن فعاليات المعرض الذي يقام في سبتمبر المقبل.

ويعمل طراز بي إم دبليو ix5 هايدروجين، بمحرك هيدروجيني صديق للبيئة، ينتج قوة 168 حصان، وتتوفر منه فئات قادرة على إنتاج قوة تصل لـ 369 حصان.

وعلى متنه، يحمل الطراز 13.23 رطل من وقود الهيدروجين، وذلك في خزانات مصنوعة من خامة الكاربون فايبر المعزز للأمان.

وكانت تعمل بي إم دبليو على مشروع تطوير سياراتها العاملة بالهيدروجين منذ عام 2019، وخلال معرض ألمانيا المرتقب، ستكشف عن ثمار هذا المجهود عبر هذا الطراز الذي بدأت بالفعل جولات اختباره في شوارع أوروبا.

ولا يتوقف عطاء بي إم دبليو لعشاق الطاقة الخضراء في 2021 عند هذا الحد، حيث تشهد منافسات سباقات الدراجات MotoE World Cup العالمية، ظهور أول سيارة تأمين سباقات تعمل بالطاقة الكهربائية في العالم.

وحسب وقع "رايد أبارت"، ستكون السيارة الأولى من نوعها، من ماركة بي إم دبليو الألمانية وستشارك في تأمين الدراجات المشاركة في سباقات MotoE World Cup التي تقام في نوفمبر/تشرين الثاني القادم.

والطراز التأميني الجديد، هو موديل i4 M50 الكهربائي من بي إم دبليو، ويعمل ببطاريات بقوة 400 كيلووات ومحرك ينتج قوة 544 حصان.

وتحدد يوم 15 من أغسطس/آب الجاري موعدا للتقديم الرسمي للطراز الكهربائي من بي إم دبليو، على مضمار سباقات جراند بركس الدراجات بمدينة سبيلبرج الأسترالية.