بطاريات "بولت" الكهربائية تحترق.. كيف تطفئ شيفروليه الأزمة؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - واجهت شركة جنرال موتورز أزمة بسبب تعرض بطاريات عدد من سيارات شيفروليه "بولت" للاحتراق، حتى دفعتها لاستدعاء النسخ المعيبة ثلاث مرات.

ووفق موقع "إنسايد إي في"، عاشت جنرال موتورز المالكة لماركة شيفروليه من هذه الأزمة منذ نوفمبر 2020، حيث استدعت ما يصل لـ 70 ألف سيارة "بولت" كهربائية بسبب هذا العيب الجسيم على ثلاث مراحل.

ولتجاوز هذه الأزمة، قررت أخيرا الماركة الأمريكية استبدال كافة الموديلات التي تأكدت من وجود هذا العيب بها، لكافة عملائها بالولايات المتحدة، وذلك بموديلات جديدة كليا.





أول نسخة SUV

وكانت قد كشفت شركة شيفروليه عن أول نسخة SUV "مدمجة" من طرازها الكهربائي "بولت"، في مفاجأة كبرى لسوق السيارات الكهربائية.

ونقل موقع "زا فيرج" أولى اللقطات الرسمية لطراز شيفروليه "بولت SUV" الجديد، الذي يطرح بخلاف نسخة جديدة محدثة من "بولت" الأصلية صغيرة الحجم ضمن فئة هاتشباك لعام 2022.





وكانت شيفروليه تصنع طراز بولت في السابق بتصميم خارجي صغير يكفي لأربعة ركاب، حتى قررت طرح أول نسخة SUV مدمجة أكبر حجما.

وأوضح الموقع أن النسخة الأكبر من طراز بولت، لن تكون أفضل في قدراتها الكهربائية من النسخة الهاتشباك الصغيرة.

وستطرح النسخة الصغيرة الجديدة من طراز بولت للأسواق نهاية عام 2021 الجاري بتكلفة تبدأ من سعر 31,995 دولار، في حين ستتوفر النسخة الـ Suv الأكبر حجما من الطراز بتكلفة تبدأ من 43,495 دولار.





وفيما يخص قدراتهما الكهربائية، ذكر موقع "زا فيرج" أن النسخة صغيرة الحجم من طراز بولت ستعمل ببطاريات بقوة 65 كيلوواتا في الساعة تمنح المحرك القدرة على السير حتى مسافة 259 ميلا.



في حين ستعمل النسخة الأكبر حجما الجديدة كليا من طراز بولت ببطاريات تمنح المحرك القدرة على السير حتى مسافة 250 ميلا فقط.