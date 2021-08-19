أول صورة لسيارة SP48 Unica من فيراري.. نسخة وحيدة في العالم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت فيراري صورة ترويجية لطراز رياضي جديد تستعد لطرحه قريبا، ذو طابع one-off، بمعنى أنه ستتوفر منه نسخة وحيدة في العالم.

ونقل موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات الصورة الترويجية للطراز الجديد، الذي اكتفت فيراري بالكشف من خلالها عن شعار الطراز.

ويحمل الطراز شعار SP48 Unica، ما يعني أنه سيطرح ضمن أسرة سيارات فيراري الرياضية Monza SP1 و SP2 speedsters.





ولن تكون هذه هي النسخة الخاصة الأولى التي تقدمها فيراري ضمن مشاريع خاصة تطويرية لسياراتها الرياضية، وسبق أن قدمت موديل F8 Tributo بالطريقة نفسها في عام 2019.

ومع تكتم فيراري على مواصفات هذا الطراز الجديد، ذكر "موتوروان" أن طرحها والإعلان عن قدراتها قد يكون مع نهاية عام 2021 الجاري.

قرار مصيري

و بينما يتزايد سباق التحول نحو السيارات الكهربائية شراسة، كشفت شركة فيراري عن قرار مصيري محتمل قد ينهي عصر محركات الاحتراق.

ووفق موقع "موتور وان" كشفت مصادر من داخل ماركة "الحصان الواثب"، أن فكرة التخلي عن طرح سيارات عاملة بمحركات احتراق داخلي، قيد الدراسة، ولكن لن تتحقق خلال العقد الجاري.

وقبل فيراري سبق أن أعلنت ماركات سيارات بارزة بشكل صريح، موعد توقفها عن طرح سيارات عاملة بمحركات احتراق داخلي، وتحولها بشكل كامل لشركات مصنعة للسيارات الكهربائية فقط.

وحسب الموقع الأمريكي المتخصص بأخبار السيارات، فإن فيراري، في حال تطبيقها لهذا النهج فسيكون ذلك بحلول عام 2035.

وسبق أن أعلنت الماركة الإيطالية عن أن أول سيارة كهربائية بالكامل من صنعها تصل في عام 2025.