“الخطوط السعودية” 5 التزامات يجب على المسافرين التقيد بها

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – حددت الخطوط الجوية السعودية عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، خمسة التزامات يجب على المسافرين عبر خطوطها الالتزام والتقيد بها.

وتتمثل هذه الالتزامات فيما يلي:

الإطلاع على الشروط والأحكام الخاصة بعقد النقل والمشار إليها في الموقع الإلكتروني “للسعودية” سواءً قبل أو بعد إتمام عملية الحجز وإصدار التذكرة المؤكدة.

الإفصاح عن أي احتياجات خاصة للمسافر إن وجدت قبل إتمام عملية الحجز وإصدار التذكرة المؤكدة.

الحضور للمطار في الوقت المحدد من قبل الناقل الجوي لإنهاء إجراءات السفر واتباع تعليمات الناقل الجوي المعلنه لذلك.

استكمال كافة مستندات ومتطلبات السفر النظامية مثل (تأشيرات السفر، صلاحية و نوع وثيقة السفر) ومراعاة كافة الأنظمة الحكومية.

على المسافر إنشاء حجزه بالطريقة الصحيحة وإضافة وسائل الإتصال الصحيحة (رقم الهاتف المحمول والبريد الإلكتروني) الخاص به والتي ستكون هي وسائل التواصل الوحيدة والمُعتمدة.

وشددت الخطوط السعودية على أنه يتطلب أن تكون الحالة الصحية في تطبيق توكلنا للسفر ودخول المطار (محصن جرعتين، محصن جرعة واحدة مضى عليها 14 يوم ،محصن متعافي، ويستثى من ذلك الأطفال من هم أقل من 12 سنة).