“النقل” منع الركاب من الصعود إلى وسيلة النقل بملابس متسخة أو ذات رائحة كريهة

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – نصّ مشروع اللائحة الجديدة الخاصة بحقوق وإلتزامات مستخدمي النقل العـام والذي طرحته الهيئة لإبداء المقترحات، على منع الركاب من الصعود إلى وسيلة النقل أو دخول المحطة بملابس غير لائقة أو متسخة أو تنبعث منها روائح كريهة.

وفي التفاصيل، نص مشروع اللائحة على أنه يجب أن يكون الركاب على دراية بما يعتبر سلوكًا غير لائق أو مسيئًا أو مخلًا بالذوق العام أو الآداب العامة، ويتضمن ذلك عدم ارتداء ملابس غير محتشمة أو التحرش ومضايقة الغير أو عرض أي مواد غير لائقة، أو التلفظ بعبارات تسيء إلى المملكة أو مواطنيها أو إلى فئة من مجتمعها أو الجاليات المقيمة فيها.

وأبانت اللائحة أنه يتوجب على الركاب عدم التقاط صور أو مقاطع مرئية مسجلة لأشخاص أو ركاب آخرين دون إذن منهم، ‌وعدم وضع الملصقات التجارية أو توزيع المنشورات في وسائل أو محطات أو مرافق النقل دون إذن، والامتناع بصورة خاصة عن تجاوز الحواجز الموضوعة في محطات ومرافق النقل العام، وكذلك تجاوز الصف المخصص لانتظار الركاب فيها.

وأشار مشروع اللائحة إلى أنه يتوجب على الناقل تهيئة وسائل النقل بالأدوات والتجهيزات اللازمة لخدمة الأشخاص من ذوي الإعاقة بأمن وسلامة، وأنه لا يحق للناقل رفض توفير الخدمة لأي شخص من ذوي الإعاقة، ويجوز للناقل الاعتذار عن تقديم الخدمة لشخص من ذوي الإعاقة مع تقديم تبرير مناسب، وذلك في حال لم يراعَ في تصميم وسيلة النقل أو البنية التحتية المتطلبات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة؛ الأمر الذي يستحيل معه تقديم الخدمة لهم، ويكون رفض النقل مبرراً فقط إذا كان تقديم المساعدة لذوي الإعاقة أو القدرة المحدودة على الحركة يؤدي لمخالفة متطلبات السلامة.

وأخيرًا يتضمن مشروع اللائحة أحقية الراكب من ذوي الإعاقة والقدرة المحدودة على الحركة ولمرافقه؛ الاستفادة من أية إعفاءات أو تخفيضات تحددها الهيئة على أسعار التذاكر المخصصة لهم، بموجب سياسة تحديد أجور استخدام وسائل النقل التي تصدرها، وعدم دفع أي أجرة إضافية لقاء استخدام الخدمة.