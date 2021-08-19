“أمانة الرياض” عودة فعالية سينما السيارات مجددًا

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت أمانة منطقة الرياض عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عن عودة فعالية سينما السيارات مجددًا وذلك بمبادرة من الأمانة وبالتعاون مع “وميض الرياض”.

وقالت أمانة الرياض: “فعالية #سينما_السيارات تعود مجددًا بمبادرة من #أمانة_منطقة_الرياض وبالتعاون مع @wmedhriyadh2، المتعة والتشويق بانتظاركم”، وكشفت عن مواعيد بدء الفعاليات والتي ستكون من الساعة السادسة مساءً وحتى ساعات الفجر، وتحتوي السينما على شاشتين عملاقتين في صالتي عرض ونظام صوتي داخل السيارة.

وأكدت الأمانة أن الفعاليات تُطبّق كافة التدابير والإجراءات الإحترازية الخاصة بفيروس كورونا وتوفر مركزًا طبيًا بالشراكة مع أحـد أكبر المستشفيات في مدينة الرياض.