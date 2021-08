مرسيدس: سنوقف توفير محركات V8 جديدة مؤقتاً لهذا السبب

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – انتشرت شائعة الأسبوع الماضي تقول أن سيارات مرسيدس ذات محرك V8 لن تُتاح في أمريكا لعام 2022، واليوم تأكدنا أن المعلومات صحيحة جزئياً، حيث أن معظم الطرز المزودة بمحركات V8 غير متوفرة للطلب، ولكن هُناك استثناءان فقط.

تقدم مرسيدس أكثر من عشرة إصدارات من سياراتها بمحركات V8 بأمريكا، والتي تُعد ثاني أكبر أسواق العلامة التجارية، وتشتمل على طرازات AMG، وتتهم الشركة تحديات سلاسل التوريد إلى جانب العديد من العوامل الأخرى في كونها السبب في هذا الأمر، كما أكدت أنها تعمل عن كثب للمساعدة في حل المشكلة.

بمعنى آخر، يؤثر النقص العالمي في رقائق أشباه الموصلات على بناء الطرازات ذات محركات V8، في حين أن الاستثناءان الوحيدان هما S 580 وS 580 مايباخ، وذلك لاعتبارهم طرازان ضروريان للعلامة التُجارية.

يبدو القرار منطقياً لأن اس كلاس الجديدة قد تخسر العديد من عملائها إذا لم تتوفر بمحركات V8، لذا من المنطقي منحها الأولوية قبل الطرز الأخرى مثل E 63 وGLC 63 وGLE وGLS وجي كلاس وC 63 وغيرهم.

وفي الختام، قد تتأثر الأسواق الأخرى بهذا الأمر أيضاً، وبالطبع ستختفي هذه المشكلة في النهاية، لكن يجب أن نؤكد أن الشركات الأخرى تأثرت بالأزمة هي الأخرى، ويُتوقع أن يؤثر نقص أشباه الموصلات على المُصنعين حتى عام 2022.

Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin