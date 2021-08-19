كيا تصنع تيلورايد يمكن ركوبها عبر كراسي متحركة

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – اشتركت كيا مع ButterFli، وهو تطبيق مقره في لوس أنجلوس يوفر رحلات للأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية جعلتهم مُقعدين على كراسي متحركة، حيث قامت صانعة السيارات ببناء نسخ تيلورايد يُمكن الدخول إليها عبر الكراسي المتحركة.

يُطلق على الخدمة اسم EnableLA، وهي خدمة تنقل عالمية جديدة تم الإعلان عنها اليوم، وستقدم رحلات خلال أيام الأسبوع بين الساعة 7 صباحاً وحتى الـ 7 مساءً، ويُمكن حجزها عبر تطبيق ButterFli أو على موقعهم أو عبر الهاتف.

بالنسبة للسيارات فقد تم تعديلهم للسماح بدحول الكراسي المتحركة والامتثال لقوانين السلامة لسيارات ذوي الإعاقة، كما تم تجهيزها أيضاً بأضواء مضادة للميكروبات خالية من الأشعة فوق البنفسجية، ويتم تشغيلها من قبل سائقين مدربين لمساعدة المستخدمين.

يُذكر أن خدمة EnableLA تُركز على المساعدة في منح الأشخاص ذوي الكراسي المتحركة فرصة تنقل أسهل، وتُعد الخدمة الجديدة جزءً من مشروع أككبر يُسمى التنقل الشامل التابع لمجموعة هيونداي، والذي يسعى إلى تقديم خدمة أفضل لمن لديهم حواجز صحية واجتماعية واقتصادية من خلال مجموعة متنوعة من الحلول.

وفي الختام، يهدف مشروع التنقل الشامل إلى توسيع إمكانية التنقل لكبار السن والحوامل والأطفال والأسر ذات الدخل المنخفض، ويتبنى المشروع مبادئ المنتدى الاقتصادي العالمي في التنقل العالمي.