دودج قد لا تلغي محركات V8!

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – سنشهد حقبة جديدة لسيارات العضلات بداية من 2024، وهو العام الذي ستكشف فيه دودج عن أول سياراتها الكهربائية بالكامل، وهو ما أثار خوف عاشقي سيارات العضلات ذات محركات البنزين، إلا أن الرئيس التنفيذي لشركة دودج، تيم كونيسكس، أكد أن محركات الـ V8 ستتواجد جنباً إلى جنب مع المحركات الكهربائية لبضع سنوات على الأقل بعد ذلك.

وأضاف أن المنصة الجديدة ستنطلق في 2024 مع السيارة الجديدة، كما أكد أن السيارات الحالية لن يتم وقف إنتاجها في 2024، لكن قد يكون هناك القليل من التداخل، ومن المؤكد أن ذلك طمأن الكثير من عاشقي سيارات العضلات.

وأعلن كونيسكس أن شركته تهدف إلى مستقبل كهربائي بالكامل، ولكن على عكس جنرال موتورز، فلا يوجد حالياً تاريخ محدد للتحول بشكل كامل، حتى أن جنرال موتورز ألمحت إلى أن تاريخ تحولها إلى صانعة سيارات كهربائية بالكامل في 2035 هو تاريخ مرن سيعتمد على ظروف السوق وعادات الشراء لدى المستهلكين.

والسؤال الآن، هل سيشتري عملاء سيارات دودج العضلية القوية السيارات الكهربائية المستقبلية للعلامة التجارية؟ بالطبع هذا يمثل تحدياً صعباً للشركة لإقناعهم على القيام بذلك.

