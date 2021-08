لامبورجيني تعلن نفاذ جميع نسخ كونتاش الجديدة!

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – دُشنت لامبورجيني كونتاش LPI 800-4 2022 منذ أيام، والتي تمزج أفضل ما في أفينتادور وسيان مع تصميم كلاسيكي مميز، وقد قررت الشركة بناء 112 نسخة منها فقط، وهو ما يُترجم إلى ارتفاع سعرها ليبلغ 2.3 مليون دولار (8.6 ريال) للنسخة، وبالرغم من سعرها المرتفع إلا أن جميع نسخها تم بيعهم بالكامل.

يجدر بالذكر أن لامبورجيني ستبدأ تسليم كونتاش إلى المشترين في وقت ما في الأشهر الثلاثة الأولى من العام المقبل، وتستمد السيارة قوتها من محرك V12 هجين يولد قوة تزيد عن 800 حصان، ومن المحتمل ألا يستخدم مالكوها هذه القوة بالكامل على الأقل ليس على الطرق العامة نظراً لكونها إصدار محدود.

ولحسن الحظ، سيكون لدى مشتري كونتاش 2022 مزايا إضافية، بما في ذلك زر Stile والذي يعني “التصميم” باللغة الإيطالية، ويؤدي الضغط على هذا الزر إلى تنشيط عرض تقديمي يشرح فلسفة تصميم كونتاش.

وفي الختام، تمتلئ السيارة بالكثير من الأشياء المثيرة للاهتمام، لذا لن نتفاجئ إذا رأينا بعض هذه النسخ معروضة في مزاد علني بعد وقت قصير من التسليم.

