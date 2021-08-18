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أفغانستان محور اتصال هاتفي بين وزيري خارجية السعودية وأمريكا

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، اتصالًا هاتفيًا، من وزير خارجية الولايات المتحدة، أنتوني بلينكن.

واستعرض الوزيران خلال الاتصال العلاقات الاستراتيجية بين المملكة العربية والولايات المتحدة الأمريكية وسُبل تعزيزها في كافة المجالات المشتركة.

كما بحث الاتصال أبرز المستجدات وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في أفغانستان، والمستجدات في المنطقة، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

وتعمل الولايات المتحدة وحلفاؤها في الغرب على إجلاء رعاياها والمتعاونين الأفغان من أفغانستان بعد أيام من سيطرة طالبان على البلاد بشكل كامل، وفرار الرئيس الأفغاني أشرف غني.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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