تسلا تواصل تحقيق الأرقام الخيالية.. بيع كل سيارات موديل Y

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كرر طراز تسلا موديل Y الكهربائي بفئته Long Range إنجاز أشقائه من سيارات الشركة، حيث بيعت كافة نسخه المتاحة لعام 2021 في أمريكا.

وحسب موقع "إنسايد إي في"، فإن فئة Long Range من الطراز موديل Y نفدت بالكامل وقد كانت مخصصة للبيع خلال عام 2021.

وبذلك، لن يكون هناك أي نسخة متاحة للبيع من السيارة سوى بحلول يناير/ كانون الثاني 2022.

ووفق الموقع المختص بأخبار السيارات الكهربائية، فإنه قبل طراز موديل Y، نجح كل من طراز تسلا موديل 3 وتسلا موديل S وتسلا موديل X في تحقيق هذا الإنجاز بنفاد كافة النسخ المتاحة منهم للبيع بالسوق الأمريكية.

مواصفات تسلا موديل Y

ويتوفر طراز موديل Y من تسلا بنسخته لعام 2021، بمحرك كهربائي قوي ومعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 4.4 ثانية.

ويمكن لمحرك الفئة التي نفدت النسخ المتاحة منها من الطراز (فئة Long Range) السير حتى مسافة 326 ميلا كحد أقصى لشحن بطارياته.

مع معدل استهلاك للطاقة، يعادل جالون لكل 131 ميلا يقطعهم الطراز داخل المدن، وجالون لكل 117 ميلا يقطعهم الطراز على الطريق السريع.

أسعار سيارات تسلا في 2021

سيارة تسلا 3

ويتوفر من هذا الطرز لعام 2021، ثلاث فئات مختلفة، الافتتاحية هي Standard Range Plus، وتكلفتها الافتتاحية 39,990 دولارا، ثم فئة Long Range (Dual Motor) وتكلفتها 49,990 دولارا، ثم Performance وتكلفتها 56,990 دولارا.

تسلا موديل Y

يتوفر من هذا الطرز لعام 2021، فئتان، الافتتاحية هي Long Range (Dual Motor) وتكلفتها 53,990 دولارا، ثم Performance وتكلفتها 60,990 دولارا.

تسلا موديل S

ويتوفر منه فئتان، الافتتاحية Long Range (Dual Motor) وتكلفتها 84,490 دولارا، ثم فئة Performance وتكلفتها 124,490 دولارا.

تسلا موديل X

ويتوفر منه فئتان، الافتتاحية Long Range (Dual Motor) وتكلفتها 94,690 دولارا، ثم Plaid وتكلفتها 114,690 دولارا.

شاحنة تسلا سايبر ترك

وتتوفر منها ثلاث فئات، الافتتاحية Single Motor RWD، وتكلفتها 39,990 دولارا ثم Dual Motor AWD، وتكلفتها 49,990 دولارا ثم Tri-Motor AWDوتكلفتها 69,990 دولارا.

تسلا "رودستر"

ويتوفر من هذا الطراز فئتان الافتتاحية "رودستر" بسعر 200,000 دولار، تليها Founder's Series Roadster، وتكلفتها 250,000 دولار.