مرسيدس سي كلاس 2022 نسخة جميع التضاريس تكشف نفسها

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – كشفت مرسيدس عن سيارة سي كلاس All Terrain موديل 2022 لجميع التضاريس التي تتبع خطى نسخ إي كلاس All Terrain الأكبر حجماً.

وتتميز سي كلاس ALL-Terrain عن نسخة سي كلاس واجن القياسية بازدياد الخلوص الأرضي بـ 1.5 إنش واستلامها لشبك أمامي فريد وأقواس عجلات أكبر حجماً ضمن تعديلات أخرى أدت لازدياد طول وعرض السيارة بعض الشيء.

كما حصلت فئة All Terrain على جنوط 17-19 إنش جديدة وزخرفات ألمنيوم مصقولة متعددة ونظام تعليق أمامي بأربع وصلات وعدد من وضعيات القيادة الديناميكية الجديدة المخصصة للتضاريس الوعرة.

وتأتي جميع فئات سي كلاس All Terrain بنظام دفع كلي 4MATIC الذي يرسل 45% من القوة للعجلات الأمامية و55% للعجلات الخلفية، وتتوفر السيارة بمحرك 2.0 لتر 4 سلندر ومحرك آخر 2.0 لتر 4 سلندر بتقنيات هجينة 48 فولت.

وسيتم تدشين السيارة على أرض الواقع في معرض ميونخ الشهر القادم وستكشف مرسيدس عن الأسعار لاحقاً.

Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin