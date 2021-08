لينكون نافيجيتور 2022 فيس ليفت تكشف نفسها “صور ومواصفات”

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – أزاحت لينكون الستار عن نافيجيتور 2022 فيس ليفت بتصميم محدث وعدد من التقنيات العصرية الجديدة، أبرزهم نظام ActiveGlide الجديد للقيادة النصف ذاتية بدون وضع اليدين على المقود.

ويستخدم النظام عدداً من الكاميرات والرادارات لتمكين السيارة من توجيه نفسها في أكثر من 209,000 كيلومتر من الطرق في أمريكا الشمالية مع استهداف تطبيق النظام في دول أخرى لاحقاً.

كما حصلت السيارة على نظام معلومات ترفيهية SYNC 4 جديد كلياً بضعف القوة الحوسبية للنظام القديم وشاشة 13.2 إنش أكبر حجماً، مع تقنية التعرف على الأصوات الطبيعية ودعم لتطبيقات أندرويد أوتو وأبل كاربلاي القياسية والتحديثات عبر الهواء.

ونستمر مع المواصفات التي تشمل لوحة عدادات رقمية 12 إنش وشاشة 5.8 إنش جديدة لإعدادات المناخ والصوت، ومقاعد جديدة قياسية يمكن تدفئتها وتهويتها، مع إمكانية اختيار خاصية المساج للمقاعد الخلفية، كما حصلت السيارة على تحديثات خارجية للمصابيح الأمامية والخلفية والشبك الأمامي.

وستنطلق نافيجيتور الجديدة بمحرك 6 سلندر توربو مزدوج سعة 3.5 لتر بقوة 446 حصان وعزم 691 نيوتن متر، مقترن بناقل أوتوماتيكي 10 سرعات ونظام دفع كلي اختياري.

وستكشف لينكون عن الأسعار قرب موعد الطرح في بداية العام القادم.

Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin