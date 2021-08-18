نيسان تنهي جيل سيارات Note بهذا الطراز الفاخر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت شركة نيسان عن النسخة الأحدث من طراز Note باسم Note Aura Nismo، والمقرر طرحه خلال عام 2022.

وبهذا الطراز تكمل الشركة اليابانية قائمة الجيل الثالث من طراز Note منذ الكشف عنه رسميا في عام 2020، بتقديمها نسخته المدمجة في 2021 باسم Note Aura، ثم النسخة الجديدة الحاملة لاسم Nismo ونقل موقع "موتور وان" اللقطات الرسمية لها.

وذكر الموقع أن فئة Nismo الجديدة من طراز Note Aura، تتوفر للعام القادم بإطارات بقياس 17 بوصة، وتصميم خارجي هاتشباك جديد كليا.









ويتوفر بهذه الفئة نظام دفع FWD بمحرك هجين تصل سعته لـ 1.2 لتر، ويدعمه محرك كهربائي، ينتجان معا قوة اجمالية تصل لـ134 حصانا، مع عزم دوران 221 لفة/قدم.





وسيطرح الطراز أولا للسوق اليابانية، بسعر 26,200 ألف دولار.

مستقبل كهربائي مشرق

وبعد أن كشفت الإدارة الأمريكية عن خطتها المستقبلية لتحفيز السيارات الكهربائية، أعلنت شركة "نيسان" عن خطة موازية لانتهاز الفرص.

وتسعى نيسان إلى استغلال خطة الحكومة الأمريكية لتعزيز مبيعات سياراتها الكهربائية في السوق الأمريكية.

وأعلنت نيسان رسميا أنها تسعى لأن تمثل السيارات الكهربائية 40% من إجمالي مبيعاتها في الولايات المتحدة بحلول عام 2030.

ووفق موقع "موتور وان"، فإن قرار نيسان يتوافق أيضا مع خطتها المستقبلية لأن تصبح ماركة مصنعة للسيارات الكهربائية بشكل كامل بحلول عام 2050 وعلى مستوى دول العالم.

