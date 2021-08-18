بصورة غامضة.. بورش تكشف عن طراز كهربائي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تستعد بورش للكشف رسميا عن طراز كهربائي جديد خلال فعاليات معرض ألمانيا الدولي للسيارات IAA الشهر المقبل.

ويشهد المعرض منافسة قوية بين كبرى الشركات المصنعة للموديلات الكهربائية والهجينة.

ونشر موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، صورة غامضة للطراز الجديد من بورش نقلا عن صفحتها الرسمية على موقع أنستقرام .

وكشفت الصورة عن تصميم يقترب من تصميم كشافات طراز "تايكان" الكهربائية.





وأوضحت بورش أن الطراز يتعلق بطموحاتها للمشاركة في سباقات السيارات الكهربائية، ما يوضح أنه سيتمتع بقوة فائقة.

ونفت أن يكون الطراز نسخة كهربائية من موديلاها الرياضي الشهير 718.

بورش في مهمة خاصة

كانت ماركة بورش الألمانية قد أعلنت عن تدشينها لمنشأة جديدة تابعة لها ستتخصص بصناعة وتطوير بطاريات السيارات الكهربائية.

وذلك بالتعاون مع شركة ألمانية متخصصة بهذا المجال باسم شركة Customcells، حيث تتعاون الشركتان لأجل تطوير وصناعة البطاريات لسيارات بورش الكهربائية بالمستقبل.

وبحسب موقع "أوتو كار" المختص بأخبار السيارات، فإن بورش تستحوذ على 83.75% من أسهم المركز الجديد لتطوير البطاريات والذي يطلق عليه Weissach Development Centre.

وذكر الموقع البريطاني، أن الحكومة الألمانية سيكون لها مساهمة في تمويل هذا المشروع، بقيمة تصل لـ60 مليون يورو، كما أفاد بأن المركز الجديد لتصنيع البطاريات سيضم 13 مهندسا متخصصا بهذا المجال، تخطط بورش لرفع عددهم لـ80 مهندس مختص بحلول 2025.

في الوقت نفسه، يعمل قسم التطوير بشركة بورش الألمانية، بالتعاون مع ماركة أودي، على تطوير طراز كهربائي بتكلفة منخفضة.



وذكر موقع "موتور وان" أن ماركة بورش الألمانية، تسعى لتوسيع تواجدها بسوق السيارات الكهربائية.

كما تهدف إلى رفع معدلات مبيعاتها بتوفير طراز كهربائي بتكلفة منخفضة وفي متناول عملاء الشركة ممن لا ينتمون لطبقة الأثرياء.

وسيكون أول طراز من إنتاج قسم Premium Platform Electric، طراز أودي Q6 E-Tron الذي يطرح لعام 2023، ومن بعده، يطرح القسم نسخة كهربائية جديدة من طراز بورش "ماكان" لعام 2023.



كما تسعى بورش لتعزيز أسطولها من السيارات الكهربائية، بطرح النسخة الأولى من طرازها الرياضي القوي "بوكستر".

