نيسان Z موديل 2023 الإنتاجي يكشف نفسه رسمياً

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – أزاحت نيسان الستار عن الموديل الإنتاجي النهائي لسيارة Z الرياضية الجديدة، ولا نرى اختلافات ملحوظة عن تصميم النسخة الاختبارية التي كشفت عنها نيسان العام الماضي باستثناءات محدودة مثل إضافة جناح خلفي فوق صندوق الأمتعة.

وتتميز Z الجديدة بمقدمة طويلة نسبياً وخطوط عضلية للجسد وتصميم مميز للمصابيح الأمامية والنهارية وهيكل بالغ الرشاقة والخفة.

وتعتمد نيسان Z الجديدة على محرك 3.0 لتر توين تيربو 6 سلندر بقوة 400 حصان وعزم دوران 475 نيوتن متر، متصل بناقل يدوي 6 سرعات أو ناقل أوتوماتيكي 9 سرعات.

وبالطبع اهتمت نيسان بتحسين أنظمة التوجيه في السيارة وإضافة ممتصات صدمات أمامية وخلفية جديدة ضمن تحديثات ميكانيكية أخرى لتحسين الثبات والراحة أثناء القيادة على السطوح غير المستوية.

التصميم الداخلي يجمع بين اللمسات الكلاسيكية والإضافات الحديثة مثل لوحة عدادات رقمية 12.3 إنش وعدادات أنالوج فوق الشاشة الترفيهية لمتابعة بعض وظائف السيارة مثل الجهد الكهربائي وسرعة التيربو.

وستنطلق نيسان Z الجديدة كلياً في الأسواق في ربيع 2022 بأسعار تبدأ من 40,000 دولار (150,000 ريال).

