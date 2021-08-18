شانجان CS85 الجديدة.. سعر ومواصفات السيارة في السعودية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعد شنجان CS85 موديل 2022 من السيارات الرياضية التي تتميز برفاهية مختلفة نظرا لتعدد الميزات التقنية بها.

والسيارة الفارهة متعددة الإستخدامات بنظام الدفع الأمامي وتأتي بتصميم حديث مميز وأنيق و ذات كفاءة عالية تمنحك الراحة والأمان.

فيما يلي المواصفات والمميزات لسيارة شنجان cs 85 موديل 2022 وأسعارها في السعودية.





مواصفات سيارة شنجان cs85 موديل 2022:

محرك رباعي الأسطوانات بقوة 233 حصانا وبعزم دوران 360 نيوتن/ المتر، بناقل حركة أوتوماتيكي بـ 8 سرعات وسعة المحرك 2 لتر.

سرعة السيارة من الثبات وحتى 100 كم في غضون 7.5 ثانية فقط، ومعدل استهلاك البنزين حوالي 13.9 كيلو متر لكل لتر.

طول السيارة 4.720 ملم، والعرض 1.845، ملم والإرتفاع 1.665 ملم، كما يبلغ طول قاعدة العجلات 2.705 ملم.

نظام تثبيت للسرعة ونظام تحذير في المناطق العمياء ومكابح مانعة للإنغلاق ونظام للمساعدة في المرتفعات.

تقنية لدعم المكابح ونظام لمراقبة ضغط الهواء في الإطارات، ونظام قفل آلي لأبواب السيارة و6 وسائد هوائية، كما يوجد نظام الركن الآلي.





مميزات شانجان سي إس 85 الجديدة:

تصميم عصري مُطعم بإكسسوارات من الكروم، والتصميم الأمامي رياضي على شكل فراشة يتوسطها شعار شنجان.

تتعدد ألوان السيارة من الخارج ،منها الأزرق والرمادي والأحمر والأبيض والبني الداكن.

مرايا جانبية كهربائية ونوافذ كهربائية، وكشافات أمامية وخلفية LED و"حساسات" أمامية وخلفية.

التصميم الداخلي للسيارة يتميز بمقاعد جلدية عالية الجودة باللون الأحمر وتتسع المقاعد لـ 5 أشخاص، والمقاعد مزودة بنظام تحكم كهربائي.

وسائل للرفاهية حيث يوجد شاشة عالية الدقة بانورامية مقاس 12.3 بوصة ونظام ملاحة GPS ومنافذ USB ومشغل CD، وإمكانية الإتصال بشبكة ،WiFi وخاصية الإتصال بالبلوتوث ويوجد 8 مكبرات للصوت وكاميرا مدمجة بقياس 360 درجة ولوحة القيادة مضيئة.

مواصفات وأسعار سيارة شانجان ألسفن 2022

أسعار سيارات شانجان cs85 موديل 2022 في السعودية:

وفق موقع "drive arabia" يبدأ سعر سيارة شانجان من 95.000 ألف ريال.