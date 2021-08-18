كوماندور جيب الجديدة.. أكثر قوة بهذه المواصفات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت ماركة جيب عن أحدث نسخة من أيقونتها "كوماندور"، ومن المقرر طرح الطراز عام 2022، عبر سوق سيارات أمريكا اللاتينية.

ويمتلك طراز "كوماندور" تاريخا طويل مع جيب بمختلف الأسواق التي طرح بها.

وحسب موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، هذه النسخة الجديدة من "كوماندور" تطرح بداية في أمريكا الجنوبية عام 2022 بمميزات متطورة تناسب الطرق الوعرة.





وتتوفر السيارة الجديدة بمحرك بسعة 2.0 لتر، ينتج قوة 200 حصان، مع ناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ 9 سرعات.









وسيتوفر من الطراز فئة أخرى سعة 1.3 لتر تربو جازولين، ينتج قوة 185 حصانا، بعزم دوران 200 لفة/قدم.

أزمة الرقائق

وطالت أزمة نقص الرقاقات ماركة جييب كغيرها من ماركات السيارات التي تضررت بشكل جسيم من هذه الأزمة لدرجة دفعتها لتعطيل إنتاجها.

وحسب موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، فإن جييب اضطرت بسبب نقص الرقاقات لتعطيل إنتاج طراز جلادييتور.

وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي تواجه بها ماركة جييب، أزمة مشابهة، تدفعها لوقف عملية تصنيع موديل جلاديتور الذي يعد الأشهر بين سياراتها.

وحسب الموقع الأمريكي، سيطبق وقف إنتاج طراز جلاديتور بخط تصنيع جييب بمصنعها بمدينة "أوهايو" الأمريكية مع عدم تحديد موعد لعودة عملية التصنيع من جديد.