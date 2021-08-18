سعر الدولار في سوريا اليوم الأربعاء 18 أغسطس 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - زاد متوسط سعر الدولار مقابل الليرة السورية، اليوم الأربعاء 18 أغسطس 2021، في السوق السوداء، بينما استقر في البنوك.

وبلغ سعر الدولار في البنوك السورية 2512 ليرة.

بينما زاد متوسط السعر في السوق الموازية (السوداء)، بالعاصمة دمشق، إلى 3305 ليرات للشراء، و 3355 ليرة للبيع.

وكان الدولار يساوي 47 ليرة قبل الاحتجاجات على حكم الرئيس بشار الأسد في مارس/آذار 2011 في اضطرابات أفضت إلى حرب.

ويعيش أكثر من 80% من السوريين تحت خط الفقر، وفق الأمم المتحدة بينما يعاني 12.4 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، بحسب برنامج الأغذية العالمي.

وقدرت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا) خسائر رأس المال بنحو 117.7 مليار دولار والأضرار الاقتصادية من حيث الناتج المحلي الإجمالي المهدر بنحو 324.5 مليار دولار مما يوصل كلفة الصراع إلى نحو 442.5 مليار دولار.

وقدر البنك الدولي الخسائر التراكمية للناتج المحلي الإجمالي من 2011 إلى 2016 بنحو 226 مليار دولار وحذر من أنه كلما طال أمد الصراع زادت صعوبة التعافي الاقتصادي.



أسعار اليورو والإسترليني في سوريا

واستقر متوسط سعر اليورو في سوريا لدى السوق الموازية (السوداء)، عند 3870 ليرة للشراء، و 3930 ليرة للبيع.

بينما تراجع متوسط سعر الجنيه الإسترليني، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلى 4540 ليرة للشراء، و 4610 ليرة للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار

وارتفع متوسط سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية، الأربعاء، لدى السوق الموازية (السوداء)، إلى 880 ليرة للشراء، و 896 ليرة للبيع.

كما زاد متوسط سعر الدرهم الإماراتي في سوريا، لدى السوق الموازية، إلى نحو 900 ليرة للشراء، و 913 ليرة للبيع.

أما متوسط سعر الدينار الكويتي في سوريا بالسوق الموازية غير الرسمية (السوداء) فارتفع إلى 10985 ليرة للشراء، و 11180 ليرة للبيع.