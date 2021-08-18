أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 18 أغسطس 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تراجعت أسعار الذهب في السعودية، صباح اليوم الأربعاء 18 أغسطس 2021، رغم صعود الأسعار المعدن النفيس عالميا.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24، في المملكة 215.33 ريال (57.42 دولار).

وانخفض جرام الذهب عيار 21 ، (الأكثر تداولا بالأسواق السعودية) إلى 188.41 ريال (50.24 دولار).

وهبط سعر جرام الذهب عيار 18، في السعودية، إلى 161.50 ريال (43.07 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في السعودية، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 125.61 ريال (33.50 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب

وانخفض سعر الأوقية (الأونصة) في السعودية إلى 6697.5 ريال (1786 دولارا).

كما تراجع سعر الجنيه الذهب في السعودية، الأربعاء، إلى نحو 1507.31 ريال (401.65 دولار).

أسعار الذهب عالميا

بلغت أسعار الذهب أعلى مستوى في أكثر من أسبوع، خلال تعاملات الثلاثاء إذ أدى ارتفاع الإصابات بالسلالة دلتا المتحورة من فيروس كورونا لإثارة قلق بشأن تأثيرها على وتيرة التعافي الاقتصادي، مما قاد المستثمرين صوب أصول الملاذ الآمن.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1791.55 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن بلغ ذروة منذ السادس من أغسطس/ آب عند 1792.83 دولار.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1793 دولارا.

وقال كونال شاه لدى "نيرمال بانج كوموديتيز لتداول السلع الأولية" في مومباي إن زيادة الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة والصين، واحتمالات تباطؤ النمو العالمي في النصف الثاني من العام ستدعم أسعار الذهب.

وأضاف "أتوقع أن يلامس الذهب 1850 دولارا هذا العام".





وأظهرت بيانات في الآونة الأخيرة انخفاضا حادا في ثقة المستهلكين الأمريكيين، وتراجعا يفوق المتوقع في مؤشر امباير ستيت لأنشطة التصنيع التابع لبنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك مما خفف بعض القلق من تشديد مبكر للسياسات من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي.

وأظهرت بيانات، الإثنين، أن نمو إنتاج المصانع، ومبيعات التجزئة في الصين، تباطأ بشدة في يوليو/تموز الماضي، في ظل حالات تفش جديدة لكوفيد-19، مما يُضاف إلى مؤشرات على أن التعافي الاقتصادي للبلاد يفقد الزخم.

في غضون ذلك، ارتفع الدولار الأمريكي، الذي عادة ما يُعتبر عملة ملاذ آمن، 0.1%.