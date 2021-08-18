جيلي تستعد لإعادة تعريف الرحابة والفخامة في القيادة بسيارة من سبعة مقاعد لا مثيل لها

ابوظبي - مجدي عبدالحي - استعد لترتقي بلحظاتك مع عائلتك مع جيلي أوكافانجو

الخليج ٣٦٥ نت – قصة جديدة من جيلي أوتو، على إثر اقتراب إطلاقها لأحدث سيارة لها جيلي أوكافانغو 2021، التي تعبق أجواؤها الداخلية بفخامة ورحابة، ليستمتع عشاق القيادة المدللة أجواء من الإثارة والمغامرة، بتجربة غاية في المتعة والراحة.

تم تصميم المظهر الخارجي للسيارة من خلال رؤية “الجمال الرحب”، مع خطوط شد في كل مكان تشكل بدورها جسم عضلي عريض. أما داخل السيارة فهو يكسر قيود المساحة، ويوفر كافة احتياجات المستخدم في مواقف وأبعاد متعددة. ومن خلال البناء على تراث وإرث جيلي التقليدي، تأتي السيارة بمظهر متطور على طراز كلاسيكي رائع، تميزه منحنيات بخطوط مستقيمة وأنيقة متناغمة، مما يضفي انحناءات جمالية خلابة.

وتعتبر هذه السيارة هي أكبر سيارة من حيث المساحة تقدمها جيلي أوتو على الإطلاق وتعتبر الأكبر في فئتها ايضاً، من خلال مساحة داخلية رحبة تتألف من سبعة مقاعد قابلة للتعديل في 19 وضعية مختلفة، والتي عند طيها قد تصل المساحة الخلفية الداخلية إلى 2.2 متر أي ما يعادل سرير كامل. هذا إلى جانب نظام التكييف الأوتوماتيكي الثلاثي المناطق.

عندما تقود سيارتك على طريق مفتوح لا شيء أكثر أهمية من سلامة عائلتك. لهذا السبب تأتي السيارة بأنظمة سلامة متطورة، بما في ذلك وسائد هوائية ونظام إضاءة أمامي LED ذاتي التكيف ، للاستمتاع بكل لحظة على الطريق، عطفاً على تصميهما بفلسفة “الراحة والأمان فوق كل اعتبار”. تم الارتقاء بمستوى السلامة في هذه السيارة لتشمل صحة الركاب ايضاً، حيث تأتي السيارة بنظام تنقية هواء عالي الكفاءةCN95 والذي يتمكن من تنقية 99٪ من الجزيئات و98٪ من القطرات التي يزيد حجمها عن 0.74 ميكرومتر والتي قد تحتوي على فيروسات وعناصر ضارة أخرى.

تأتي السيارة بمميزات اخري عديده مثل تصميم داخلي ملئ بالطابع العصري والتكنولوجيا الحديثة، بالإضافة إلي اداء متميز واقتصادية عالية في استهلاك الوقود

لن تنتظروا كثيراً لاكتشاف هذه السيارة عن قرب، فقد أوشكت إطلالتها!