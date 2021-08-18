بترومين نيسان تواصل توسعة شبكتها في المملكة بافتتاح صالة عرض جديدة في الجبيل

ابوظبي - مجدي عبدالحي - بما يتماشى مع الخدمة العالمية التي تقدمها نيسان العربية السعودية للعملاء في كافة مناطق المملكة

الخليج ٣٦٥ نت – احتفلت بترومين نيسان الوكيل المعتمد لسيارات نيسان في المملكة العربية السعودية بافتتاح صالة عرض بترومين نيسان الجديدة في الجبيل في المنطقة الشرقية، وذلك في إطار خطة توسعة شبكة بترومين نيسان في المناطق الشرقية والوسطى التي تتولى الإشراف عليها نيسان العربية السعودية.

وتسعى بترومين نيسان جاهدةً للحفاظ على المعايير العالية التي تعتمدها نيسان العربية السعودية في كافة معارضها لمنح العميل تجربة استثنائية في كافة مراحل عملية شراء السيارة. حيث يعتبر رضا العملاء عنصراً أساسياً في أعمال الشركة، ولهذا تبقى ملتزمة بتقديم أفضل الخدمات للعملاء وتسهيل تواصلهم معها في مختلف أنحاء المملكة. وانطلاقاً من هذا النهج الذي يركز على خدمة وراحة العملاء، تعمل الشركة بإستمرار على توسيع نطاق تغطيتها في المملكة العربية السعودية. ويندرج افتتاح الفرع الأخير في إطار خطة توسعة الشبكة التي ستنفذها بترومين نيسان خلال الأشهر المقبلة، مع العلم أن بترومين نيسان تمتلك حالياً عدداً من المراكز المعتمدة من نيسان السعودية في كافة أنحاء المملكة.

وفي هذه المناسبة، قال بدر الحسامي، المدير التنفيذي لشركة نيسان العربية السعودية: “يعتبر افتتاح صالة العرض الجديدة في مدينة الجبيل نجاح جديد لشريكنا الاستراتيجي بترومين نيسان في دعم مهمتنا للوصول إلى أكبر عدد ممكن من العملاء، نحن سعداء جدًا بالخطوات التوسعية التي تتخذها بترومين نيسان لتثبيت حضورها القوي في السوق السعودي بشكل عام وفي المنطقة الشرقية بشكل خاص، حيث ستتمكن من خلال الفرع الجديد في الجبيل من تقديم خدمة أفضل لعملائنا الحاليين والمحتملين والحفاظ على أعلى معايير نيسان في مجال المبيعات وخدمات ما بعد البيع. مما سيحقق لنا مزيداً من النمو في كافة أنحاء المملكة للحرص على خدمة عملائنا.”

وتعليقًا على هذا الإنجاز، قال المدير التنفيذي في شركة بترومين نيسان السيد تيرنس بيرن: “في ظل سعينا للتوسع حول المملكة، يسرنا اليوم افتتاح صالة العرض الجديدة في مدينة الجبيل والتي تمثل خطوة كبيرة لبترومين نيسان وذلك لخدمة أكبر عددٍ من عملائنا في المنطة الشرقية، نحن سعداء لتوسعة شبكتنا من خلال صالة العرض الجديدة والتي صُمِّمت بناء على أحدث مبادرات نيسان المتعلقة بالتصميم المراعي للبيئة. ومن خلال استمرارنا في توسيع نطاقنا للوصول لكافة عملائنا. نهدف للمحافظة على تقديم خدمة عملاء عالية المستوى بما يتماشى مع الخدمة العالمية التي تقدمها نيسان.”

تتميز صالة العرض الجديدة في مدينة الجبيل، طريق أبو علي، بتقدم خدمات مبيعات وصيانة وقطع غيار، كما تم بناؤها وفقاً لأحدث مبادرات نيسان المتعلقة بالتصميم المراعي للبيئة، مما يعني أنها تخضع للتحديث البصري والتقني من كافة النواحي لتلبية توقعات العملاء. وتتيح الصالة الجديدة عرض عدد من الطرازات وتتوفر فيها مواقف سيارات للعملاء. كما تضم مركز خدمات ما بعد البيع والصيانة الدورية بالإضافة إلى متجر ومخزن لقطع غيار نيسان الأصلية.