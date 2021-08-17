موجز ”الخليج 365” للسيارات.. كيا تنافس تسلا وأزمة مرسيدس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز أحداث قطاع السيارات خلال الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة إلى القارئ تغطي تطورات القطاع المهمة.

أعلنت ماركة تسلا عبر موقعها الرسمي عن نفاد كافة النسخ المتاحة للبيع خلال عام 2021 من طراز تسلا موديل 3، فئة Standard Range Plus.

من الشركات التي تستثمر بها ماركة فورد لمستقبلها الكهربائي، شركة Spin المصنعة لمركبات "سكوتر" الكهربائية.

أشعلت شركة كيا المنافسة في سوق السيارات الكهربائية، مع العديد من المنافسين أبرزهم فولكسفاجن وسكودا وتسلا.

أعلنت ماركة جاجوار عن طرح فئة خاصة جديدة لعام 2022، من طراز F-Pace تطرح للسوق الأوروبية نهاية عام 2021.

أعلنت وكالة حماية البيئة الأمريكية EPA عن مواصفات استهلاك الطاقة الرسمية لطراز هيونداي "توسان 2022" بفئته الكهربائية الهجينة PHEV.

تواجه مرسيدس أزمة عجز في توريد قطع التصنيع الرئيسية اللازمة لسياراتها العاملة بمحركات V8 داخل الولايات المتحدة الأمريكية.