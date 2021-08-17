جينيسيس G90 الجيل التالي يظهر أثناء اختباره بنظام قيادة ذاتية متطور

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – ظهر جينيسيس G90 الجيل القادم أثناء اختباره مجدداً، هذه المرة بأنظمة رادار جديدة مثيرة للاهتمام، ويبدو أنها تدعم نظام قيادة ذاتية من المستوى الثالث المتطور.

هذا النظام سيسمح بقيادة السيارة لنفسها بدون وضع اليدين على المقود في ظروف متعددة، مع العلم أن معظم الدول لا تسمح بعد بتطبيق هذا النظام حتى التأكد من سلامته ودقته التامة.

وستحصل G90 الجديدة على تحديثات جمالية متعددة للتصميم الخارجي، ومواد أفخم للداخلية، كما سنرى تدشين بعض أحدث أنظمة السلامة ومساعدة السائق للعلامة في G90.

وأشارت تقارير إلى إلغاء محرك 5.0 لتر 8 سلندر الحالي للسيارة واستخدام محرك 3.5 لتر 6 سلندر توين تيربو لتحسين الصرفية وخفض الانبعاثات، بقوة 375 حصان وعزم دوران 530 نيوتن متر. وسنعلم المزيد عن السيارة الفاخرة مع اقتراب تدشينها خلال أشهر.