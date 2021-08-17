أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 17 أغسطس 2021 في سوريا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ارتفعت أسعار الذهب في سوريا خلال التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء 17 أغسطس 2021، بالتزامن مع صعود أسعار المعدن النفيس عالميا.

وزاد سعر جرام الذهب عيار 24، مسجلا 189.060 ألف ليرة للشراء، و 191.920 ألف ليرة للبيع.

كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21،ا (الأكثر تداولا بالأسواق)، إلى مستوى 165.501 ألف ليرة للشراء، وسجل سعر البيع نحو 168.005 ألف ليرة.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18، في سوريا، 141.942 ألف ليرة للشراء، و144.089 ألف ليرة للبيع.

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في سوريا، سجل سعر جرام الذهب عيار 14، نحو 120.150 ألف ليرة للشراء، و 121.968 ألف ليرة للبيع.

سعر الأوقية والجنيه الذهب

وارتفع سعر الأوقية (الأونصة) في سوريا، إلى نحو 5.889 مليون ليرة للشراء، و5.978 مليون ليرة للبيع.

وزاد سعر الجنيه الذهب في سوريا، عند مستوى 1.325 مليون للشراء، و1.345 مليون للبيع.

أسعار الذهب عالميا

بلغت أسعار الذهب أعلى مستوى في أكثر من أسبوع، في تعاملات الثلاثاء إذ أدى ارتفاع الإصابات بالسلالة دلتا المتحورة من فيروس كورونا لإثارة قلق بشأن تأثيرها على وتيرة التعافي الاقتصادي، مما قاد المستثمرين صوب أصول الملاذ الآمن.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1791.55 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن بلغ ذروة منذ السادس من أغسطس/ آب عند 1792.83 دولار.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1793 دولارا.

وقال كونال شاه لدى "نيرمال بانج كوموديتيز لتداول السلع الأولية" في مومباي إن زيادة الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة والصين، واحتمالات تباطؤ النمو العالمي في النصف الثاني من العام ستدعم أسعار الذهب.

وأضاف "أتوقع أن يلامس الذهب 1850 دولارا هذا العام".





وأظهرت بيانات في الآونة الأخيرة انخفاضا حادا في ثقة المستهلكين الأمريكيين، وتراجعا يفوق المتوقع في مؤشر امباير ستيت لأنشطة التصنيع التابع لبنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك مما خفف بعض القلق من تشديد مبكر للسياسات من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي.

وأظهرت بيانات، الإثنين، أن نمو إنتاج المصانع، ومبيعات التجزئة في الصين، تباطأ بشدة في يوليو/تموز الماضي، في ظل حالات تفش جديدة لكوفيد-19، مما يُضاف إلى مؤشرات على أن التعافي الاقتصادي للبلاد يفقد الزخم.

والتركيز الآن على محضر اجتماع البنك المركزي الأمريكي في يوليو/تموز والمقرر نشره غدا الأربعاء لاستقاء مؤشرات بشأن تقليص مجلس الاحتياطي للتحفيز.

في غضون ذلك، ارتفع الدولار الأمريكي، الذي عادة ما يُعتبر عملة ملاذ آمن، 0.1%.