كل ما نعرفه عن تويوتا لاندكروزر برادو الجيل التالي

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – أشارت تقارير جديدة إلى تدشين محتمل للاندكروزر برادو الجيل الجديد كلياً في موعد أقرب مما توقعنا، في صيف 2022 بدلاً من 2023 بعد أكثر من 12 عاماً من تدشين الجيل الحالي.

وستحافظ برادو على تصميم الجسد على الإطار الأيقوني الحالي للسيارة، بملامح خارجية مشتركة مع لاندكروزر 2022 القياسية التي كشفت عنها تويوتا منذ أشهر، ونتوقع مواد أفخم في الداخلية وتقنيات أكثر تطوراً لموديل برادو.

وسينخفض وزن برادو الجديدة بشكل ملحوظ مقارنة بالجيل الحالي، كما سيتحسن توجيه السيارة وجودة القيادة بدون التأثير على إمكانات القيادة على التضاريس الوعرة، ومن المتوقع مشاركة برادو الجديدة لنظام التعليق الديناميكي الحركي الإلكتروني المتطور للاندكروزر GR سبورت.

بالنسبة لخيارات المحركات فغالباً سنرى محركات هجينة للمرة الأولى في تاريخ برادو، وقد تشمل محرك 2.5 أو 2.7 لتر مشابه لمحركات راف فور وهايلاندر الهجينة، ومن المحتمل استبدال محرك 2.8 لتر 4 سلدر تيربو ديزل الحالي للسيارة بمحرك 3.3 لتر V6 توين تيربو ديزل الجديد بقوة 309 حصان وعزم 700 نيوتن متر.

وسنعلم المزيد عن لاندكروزر برادو الجيل الجديد في الأشهر القادمة مع اقتراب التدشين الرسمي.

