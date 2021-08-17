R-Dynamic Black.. نسخة خاصة من جاجوار F-Pace للسوق الأوروبية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت ماركة جاجوار عن طرح فئة خاصة جديدة لعام 2022، من طراز F-Pace تطرح للسوق الأوروبية نهاية عام 2021.

وحسب موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، هذه الفئة الجديدة كليا أعلنت عنها جاجوار باسم R-Dynamic Black، وتتوفر ضمن فئات طراز F-Pace العام المقبل، بسعر 46,765 ألف جنيه إسترليني، ما يعادل 64,840 ألف دولار.

وستتوفر هذه الفئة الجديدة من طراز F-Pace، بـ 30 لون مختلف مع خاصية اضاءة لكابينة القيادة، وتطرح بأكثر من خيار فيما يخص المحرك.









وذلك يشمل محرك تربو ديزل رباعي الأسطوانات بسعة 2.0 لتر ينتج قوة 161 حصان، وآخر بقوة 201 حصان.





بالإضافة لخيار محرك جاز تربو تشارج، بسعة 2.0 لتر رباعي الاسطوانات، ينتج قوة 247 حصان، ونسخة هجينة ستتوفر من هذه الفئة بمحرك ينتج قوة إجمالية 399 حصان.

جاجوار تودع SUV

وخلال خمس سنوات من الآن تسعى جاجوار البريطانية لأن تتحول بشكل كامل لماركة مصنعة للسيارات الكهربائية.

وهو خبر سعيد لمناصري البيئة من عشاق الماركة البريطانية، وحزين في نفس الوقت لعشاق الموديلات من فئة SUV التابعة للماركة.

وحسب موقع "موتور وان"، فإن جاجوار توفر حاليا العديد من الخيارات من الموديلات التابعة لفئة SUV من العاملة بمحركات احتراق وأخرى كهربائية.

غير أن الأمر لن يظل كما هو، حين تتحول الماركة لصناعة السيارات الكهربائية فقط، لن يتبقى ضمن أسطولها من السيارات المطروحة للبيع بالأسواق سوى طراز SUV وحيد.

وأكد على ذلك تصريحات لرئيس ماركة جاجوار "تيري بولور" أدلى بها لمجلة "أوتو كار" البريطانية المتخصصة بأخبار السيارات.

وبرر "تيري" هذا التوجه المستقبلي لشركته، بدافع طرح سيارات تتجنب منافسة مباشرة مع موديلات تابعة لفئتها عند طرحها بالأسواق، ما يعزز من فرص ماركات جاجوار الكهربائية المستقبلية في تحقيق مبيعات جيدة.