الكشف عن معدل استهلاك الطاقة لـ"هيونداي توسان 2022"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وكالة حماية البيئة الأمريكية EPA عن مواصفات استهلاك الطاقة الرسمية لطراز هيونداي "توسان 2022" بفئته الكهربائية الهجينة PHEV.

ونقل موقع "إنسايد إي في" المختص بأخبار السيارات الكهربائية ما صدر عن الوكالة الامريكية، وجاء به أن الطراز الهجين، قادر على السير حتى مسافة 33 ميل كحد اقصى لشحن بطاريته الكهربائية العاملة بقوة 13.8 كيلوات في الساعة.

في حين يسمح خزان وقود محركه الجازولين، مع طاقة محركه الكهربائية للسير بشكل إجمالي حتى نطاق 420 ميل.

وفيما يخص معدل استهلاك الطراز للوقود والطاقة، جاء في بيان وكالة EPA لأمريكية، أنه يستهلك ما يعادل الجالون لكل 35 ميل يقطعهم بشكل إجمالي ما بين الطريق السريع والطريق داخل المدن.

أسعار توسان 2022 في مصر

ارتفعت أسعار هيونداي توسان مويل 2022 في مصر بنحو 5 آلاف جنيه عن أسعار موديلات هيونداي توسان 2021، مع إضافة بعض الكماليات بالسيارة.

وأعلنت مجموعة جي بي غبور أوتو، الوكيل الحصري لعلامة هيونداي الكورية في مصر، عن أسعار موديل 2022 من أيقونتها هيونداي توسان الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات العائلية بالسوق المحلي بفارق 5 آلاف جنيه عن موديل 2021.

وبحسب الأسعار المعلنة تتوفر توسان محليا بـ 5 فئات من التجهيزات بأسعار رسمية تبدأ من 455 ألف جنيه بدلا من 45 ألف جنيه للفئة الأولى، و485 ألف جنيه بدلا من 480 ألف جنيه للفئة الثانية، و520 ألف جنيه بدلا من 515 ألف جنيه للفئة الثانية.

فيما جاءت الفئة الرابعة بـ 570 ألف جنيه بدلا من 565 ألف جنيه، وجاءت الفئة الأعلى تجهيزًا بـ 610آلاف جنيه بدلا من 605 آلاف جنيه.