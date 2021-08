جيب كوماندر 2022 تكشف نفسها رسمياً

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – كشفت جيب عن سيارة كوماندر 2022 الجديدة المخصصة لأسواق أمريكا اللاتينية، وهي سيارة مختلفة عن جراند كوماندر التي تقدمها جيب في الصين.

كوماندر الجديدة هي نسخة الـ 7 مقاعد لكومباس 2022 المحدثة ولكن حاولت جيب قدر الإمكان منح السيارة هوية مستقلة من ناحية التصميم الخارجي، بمصايح أمامية مختلفة نسبياً وشريط ضوئي LED ومصد جديد.

كما حصلت السيارة على مصابيح خلفية أنحف من كومباس، وباب خلفي أكبر بكثير، مع مشاركة معظم عناصر التصميم والتقنيات الداخلية.

وتشير التقارير إلى تزويد السيارة بمحرك 2.0 لتر بقوة 200 حصان، متصل بناقل أوتوماتيكي 9 سرعات، مع محرك 1.3 لتر تيربو بنزين بقوة 185 حصان وعزم 270 نيوتن متر، متصل بناقل أوتوماتيكي 6 سرعات ودفع رباعي اختياري.

