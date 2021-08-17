هذه الطرازات من مرسيدس لن تطرح بأمريكا في 2022.. السبب "قهري"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تواجه مرسيدس أزمة عجز في توريد قطع التصنيع الرئيسية اللازمة لسياراتها العاملة بمحركات V8 داخل الولايات المتحدة الأمريكية.

ووفق موقع "موتور وان" هذه الأزمة، قد تدفع الماركة الألمانية لوقف طرح أي سيارة عاملة بمحرك V8 من مرسيدس للسوق الأمريكية على مدار عام 2022.

وذلك بحسب تقرير لموقع Reddit الذي أفاد بأن هذا القرار سيشمل كافة سيارات مرسيدس من مختلف الفئات، العاملة بمحرك V8، والتي ستحرم منها السوق الأمريكية العام المقبل، إذا ما استمرت أزمة التوريد.





حتى سيارات مرسيدس التابعة لفئة AMG، قد يطبق عليها قرار حظر الطرح بأمريكا، في حالة كانت عاملة بمحركات V8.





وفصل الموقع الأمريكي كافة الموديلات التي ستحرم منها السوق الأمريكية، إذا ما طبقت مرسيدس قرار حظر الطرح، وتشمل كل من طراز AMG C63 وطراز AMG GLC 63 وطراز AMG E63 وطراز GLE 580 وطراز AMG GLE 63 وطراز AMG GLS 63.

وأيضا كل من طراز GLS600 Maybach وطراز G550 وطراز AMG G63.

شاحنات مرسيدس في البورصة

وتطرح شركة السيارات الألمانية "دايملر"، قطاع الشاحنات "دايملر تراك"، في البورصة، للحفاظ على مكانتها الرائدة بعالم السيارات الفارهة.

ووافق مجلس إدارة مجموعة صناعة السيارات الألمانية "دايملر"، على المضي قدما في خطة فصل قطاع صناعة الشاحنات "دايملر تراك" مع احتفاظ شركة صناعة السيارات "مرسيدس بنز" بحصة 35% من أسهمها.

خطة الفصل والطرح

وقالت "دايملر"، في بيان إنها تعتزم عقد اجتماع غير عادي للجمعية العمومية، في أول أكتوبر/ تشرين أول المقبل، للتصويت على خطة فصل "دايملر تراك" وطرح أسهمها للتداول في البورصة بنهاية العام الجاري.

ويحصل كل مساهم من مساهمي "دايملر"، على سهم إضافي مقابل كل سهمين لهما في "دايملر تراك هولدنج" في حالة تنفيذ الخطة.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء الأمريكية، الجمعة، إلى أن أولا كالينيوس الرئيس التنفيذي لمجموعة "دايملر"، يسعى إلى الفوز بثقة المستثمرين الذين ظلوا لوقت طويل ينتقدون "دايملر" بسبب استمرار قطاعي سيارات الركوب الفارهة، والمركبات التجارية تحت مظلة كيان واحد.

وفي الوقت نفسه ستظل العلامة التجارية الشهيرة "مرسيدس"، اسم شركة السيارات.

وأكدت "دايملر"، أن هدفها سيكون جعل شركة "دايملر تراك" للشاحنات مؤهلة للإدراج على مؤشر داكس الرئيسي للأسهم الألمانية.