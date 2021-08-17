دمج سكوتر "سبين" الكهربائي مع خرائط جوجل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - من الشركات التي تستثمر بها ماركة فورد لمستقبلها الكهربائي، شركة Spin المصنعة لمركبات "سكوتر" الكهربائية.

والتي أعلنت عن دمجها للمرة الأولى مع خدمات خرائط "جوجل"، حتى يتمكن مستخدمي هذه المركبات السائرة على عجلة أمامية وأخرى خلفية، من الاستفادة من تطبيق في العثور على أماكن تمركز هذه المركبات واستئجارها.

ووفق موقع "ذا فيرج" المتخصص بأخبار السيارات، تعتبر ماركة Spin لمركبات الإسكوتر، من الماركات التي توفر مركباتها للخدمة العامة داخل المدن الصغيرة، على غرار سيارات الأجرة.

وبداية من الأسبوع الجاري، أي من يستخدم تطبيقات جوجل للخرائط في المدن التي تتوفر بها خدمة سكوتر Spin، سيتمكن من العثور على أقرب محطة لهذه المركبات، سواء كانت للسكوتر الكهربائي أو الدراجات الكهربائية.

كما ستوفر خدمة خرائط جوجل شرح وافي، لمكان محطة مركبات spin، يشمل مدة الوصول لها، ومدى شحن البطاريات في المركبات المتوفرة للإيجار.

شاحنات فورد الجديدة

وفي سوق الشاحنات عادة ما يكون لشركة فورد الهيمنة بفضل ما تطرحه من شاحنات بقدرات استثنائية.

وعززت فورد تواجدها بأسواق الشاحنات بطرح الثنائي "مافريك" و "برق".

وحسب موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، تسعى فورد لطرح شاحنتين جديدتين تستثمر من خلالهما النجاح الذي حققته شاحنة "مافريك" التي تتوفر عام 2022 ضمن فئات الشاحنات "بيك – أب، وشاحنة "برق" الأولى من نوعها الكهربائية بالكامل ضمن فئة F-150.

وكشف الموقع، عن طلبات حجوزات شراء كبيرة للشاحنتين بلغت 200,000 ألف .

وحسب الموقع، تلقت شاحنة "مافريك" وحدها80,000 ألف طلب حجز للشراء، في حين شاحنة "برق" التي ستكون المنافس الأبرز لشاحنة تسلا "سايبر ترك"، تلقت 120,000 ألف طلب.