مفاجأة.. نفاد نسخ طراز تسلا موديل 3 لعام 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت ماركة تسلا عبر موقعها الرسمي عن نفاد كافة النسخ المتاحة للبيع خلال عام 2021 من طراز تسلا موديل 3، فئة Standard Range Plus.

وأوضح موقع "إنسايد إي في" المختص بأخبار السيارات الكهربائية، أن النسخة التي انتجتها تسلا ومخصصة للبيع من فئة Standard Range Plus التابعة لطراز 3، قد تم تسليمها بالكامل لمن قاموا بحجزها للشراء من عملاء الماركة الأمريكية.

وحسب ما أعلن عنه على الموقع الرسمي لتسلا، فإن أول نسخة ستكون متاحة للتسليم من فئة Standard Range Plus التابعة لموديل 3، لن تكون متوفرة قبل يناير/كانون الثاني من العام المقبل.





وتتوفر فئة Standard Range Plus من طراز تسلا موديل 3 للبيع رسميا بتكلفة 39,990 ألف دولار.

أسعار سيارات تسلا 2021

وأعلنت شركة تسلا الأمريكية للسيارات الكهربائية، عن القائمة المحدثة لأسعار طرازاتها الستة في عام 2021.

وضمت أسعار كافة الفئات المطروحة من كل سيارة تقدمها للأسواق.

وكشف موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات عن الأسعار وبدأها بتسلا "موديل 3"..

سيارة تسلا 3

ويتوفر من هذا الطرز لعام 2021، ثلاث فئات مختلفة، الافتتاحية هي Standard Range Plus، وتكلفتها الافتتاحية 39,990 ألف دولار، ثم فئة Long Range (Dual Motor) وتكلفتها 49,990 ألف دولار، ثم Performance وتكلفتها 56,990 ألف دولار.

تسلا موديل Y

من بعده، ذكر الموقع طراز تسلا موديل Y، ويتوفر من هذا الطرز لعام 2021، فئتان، الافتتاحية هي Long Range (Dual Motor) وتكلفتها 53,990 ألف دولار، ثم Performance وتكلفتها 60,990 ألف دولار.

تسلا موديل S

من بعده، ذكر الموقع طراز تسلا موديل S، ويتوفر منه فئتان، الافتتاحية Long Range (Dual Motor) وتكلفتها 84,490 ألف دولار، ثم فئة Performance وتكلفتها 124,490 ألف دولار.

تسلا موديل X

من بعده، ذكر الموقع طراز تسلا موديل X، ويتوفر منه فئتان، الافتتاحية Long Range (Dual Motor) وتكلفتها 94,690 ألف دولار، ثم Plaid وتكلفتها 114,690 ألف دولار.

شاحنة تسلا سايبر ترك

من بعده، ذكر الموقع شاحنة تسلا سايبر ترك، وتتوفر منها ثلاث فئات، الافتتاحية Single Motor RWD، وتكلفتها 39,990 ألف دولار، ثم Dual Motor AWD وتكلفتها 49,990 ألف دولار، ثم Tri-Motor AWDوتكلفتها 69,990 ألف دولار.

تسلا "رودستر"

واختتم الموقع القائمة بالنسخة المرتقبة من طراز تسلا "رودستر" لعام 2022، والتي كان من المقرر طرحها عام 2021 الجاري، ويتوفر من هذا الطراز فئتان الافتتاحية "رودستر" بسعر 200,000 ألف دولار، تليها Founder's Series Roadster، وتكلفتها 250,000 ألف دولار.