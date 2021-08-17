بسعر جنوني.. بيع أول نسخة من أكيورا NSX Type s 2022

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بعد الكشف عنه، قررت هوندا تخصيص أول نسخة تطرح للبيع من طرازها الجديد NSX Type S لتباع عبر مزاد بأمريكا تذهب عائداته للجمعيات الخيرية.

وحسب موقع "موتور وان"، هوندا تطرح عدد محدود للغاية من طراز NSX Type S بإجمالي 349 نسخة فقط، وهذه النسخة الأولى المباعة منه، بيعت عبر مزاد علني بـ6 مرات أكثر من قيمتها الحقيقية.

وأوضح الموقع أن عائد بيع هذه النسخة، سيذهب لجمعيات خيرية من ضمنها، Center of Science and Industry الداعمة للأبحاث التكنولوجية، وجمعية الفنون STEAM الداعمة لتعليم المبدعين الشباب في أمريكا.





وبيعت هذه النسخة المميزة من الطراز NSX Type S بمليون دولار، لـ "ريك هندريك" مالك مجموعة Hendrick Automotive Group الأمريكية.

مواصفات NSX Type S

وحسمت أكيورا اليابانية التكهنات حول طرازها الرياضي المرتقب NSX Type S، وكشفت عن تفاصيل الطراز الذي سيطرح منه 350 نسخة.

وحسب موقع "موتور وان"، سيطرح من هذه النسخ 300 فقط بالسوق الأمريكية.





ونقل الموقع اللقطات الرسمية للطراز الذي يطرح بمحرك توربيني مزدوج فئة V6 بسعة 3.5 لتر، ينتج قوة 600 حصان، بعزم دوران 492 لفة/قدم.

ويشهد محرك الطراز تحسينا في قدراته مقارنة بنسخته السابقة، التي توفرت بمحرك ينتج قوة 573 حصانا، بعزم دوران 476 لفة/قدم.





ويتوفر الطراز بنسخته الجديدة لعام 2022، بتكلفة تبدأ من 169,500 ألف دولار، ويتوفر منه نسخة أخف في الوزن، بتكلفة تبدأ من 182,500 ألف دولار.