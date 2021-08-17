12 مليار دولار حجم سوق السيارات الذكية بالصين خلال 2020

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - مسئولون بشركات صينية رائدة في صناعة السيارات دعوا لتطوير البنية التحتية والتكنولوجيات المتعلقة بإنترنت المركبات المعروفة "آي أو في".

توقع مياو وي وزير الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصيني، ارتفاع سقف سوق المركبات الذكية المرتبطة بالإنترنت في الصين، ليتجاوز حد 100 مليار يوان/ ما يعادل نحو 12 مليار دولار، بحلول عام 2020.

ونقلت صحيفة تشاينا ديلي الصينية، في تقرير لها، الجمعة، عن المركبات المرتبطة بالإنترنت، أن مدراء تنفيذيين من شركات صناعة سيارات صينية رائدة، قد دعوا لبذل المزيد من الجهود لتطوير البنية التحتية والمعايير والتكنولوجيات المتعلقة بإنترنت المركبات المعروفة باسم "آي أو في".

اكتسبت الصين زخماً قوياً في مجال المركبات الذكية المرتبطة بالإنترنت، حيث إن جميع صانعي السيارات الصينيين تقريباً بما فيهم "سايك" موتورز، ومجموعة تشجيانغ جيلي القابضة، إلى جانب شركات إنترنت عملاقة مثل تينسنت وبايدو تبذل جهوداً كبيرة جدا في هذا المجال.

ونقلت الصحيفة عن تشو هوا رونغ رئيس شركة تشانغآن للسيارات قوله: "إن على الصين تأسيس معايير موحدة حول (آي أو في)، وإلا فإن كل صانع للسيارات سيكون له مفاهيمه ومعاييره الخاصة التي سيقوم بربطها بالشبكة الذكية، ما يعتبر إضاعة وهدرا للموارد".

وأضاف "تشو" أن مصطلح "آي أو في" يشير إلى الشبكة القائمة على السيارات الذكية والمرتبطة بالإنترنت، التي تعتبر أساساً هاماً في مستقبل المركبات الذكية، وخاصة في مجال القيادة الذاتية.

كان عام 2018 "مخيباً للآمال" بالنسبة لسوق السيارات الصيني، إذ شهد انخفاضا في المبيعات بنسبة 2.8 % -وهو أول انخفاض منذ أوائل التسعينيات- في ظل تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، وتباطؤ الاقتصاد في البلاد.

وتراجعت مبيعات السيارات الصينية في يناير/كانون الثاني الماضي 15.8%، مقارنة بها قبل عام لتهبط للشهر السابع على التوالي.